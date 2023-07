Munkámból adódóan szinte nincs olyan nap, amikor ne ülnék volán mögé, azok közé tartozom, akik bár nem hivatásos járművezetők, de – legalábbis szerintem – az átlagnál többet autózom. Volt alkalom, amikor én hibáztam, s előfordult olyan is, amikor a közlekedő partnerek valamelyike miatt kerültem balesetveszélyes szituációba, arról nem is szólva, hogy olykor az útviszonyok is okozhatnak nehéz pillanatokat. Sajnos, balesetről is tudósítottam már jópárszor, köztük tragikus kimenetelűekről is, s veszítettem el ismerőst, barátot is így. Egykori oktatóm szavai állandóan a fülemben csengenek: a közlekedés az egyik legveszélyesebb üzem, aki részesévé válik, annak figyelme vezetés közben egy pillanatra sem lankadhat.