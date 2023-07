Ím, itt e kő, de fentről e kő se látható. Valahogy így ír Radnóti a járdaszegély melletti kavicsról, ami a babonás kisiskolást hite szerint segítette az aznapi felelés elkerülésében, ha ráállt. Vajon csak ahhoz a városhoz, faluhoz tudunk igazán kötődni, ahol születtünk, felnőttünk? Könnyen lehet, hogy felnőttként bonyolódunk bele egy fogadott város múltjába, élő és halott lakosainak mindennapjaiba. Így esett a muzeológussal is. Fotókat, képeslapokat, poharakat, üvegcséket, képeket gyűjtött, tulajdonosaikkal addig beszélgetett, míg családtagnál is többre becsülték. A kincseket, zsákmányokat precízen leltározta, adatolta, teszi ma is. Hogy minden meglegyen, ami lenyomata koroknak, életeknek. Vasárnap Lokálpatrióta díjat kapott.