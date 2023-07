Az időjárás-jelentések szerint a szerdáig tartó hőhullámnak erős, záporokkal és zivatarokkal érkező hidegfront vet véget. Viszont a hét további napjaira is mindössze 30 Celsius-fokig "zuhan" vissza a hőmérséklet. A szabad ég alatt dolgozókat ez nem vigasztalja, őket jobban érdekelné egy kis lazítás a vízparton. Viszont egyelőre nem tehetnek mást, mint hidratálják szervezetüket, ehhez pedig több liter víz áll a rendelkezésükre. Kicsit szerencsésebbek, akik klimatizált körülmények között végzik a munkájukat, viszont a megfelelő folyadékbevitelre nekik is ügyelniük kell az extrém hőségben. A saját bőrömön tapasztalom, mennyire kimerülök, ha nem iszom napi legalább három liter vizet. Hétfőn kora délutánig teljesítettem a limitet és mellé még ettem hat darab barackot s tíz szem ringlószilvát is.