Amíg játszunk, nem öregszünk meg, és ha csapatban tesszük, az unalom mellett a magánytól is megóvjuk magunkat. A pajtaszínházi mozgalom ezt a felismerést erősíti egyre többekben, és jó látni a lelkesedést, amikor bemutathatják tudásukat. Az amatőr színjátszás lételeme az a közösség, ahol megszületik. Ebben a közegben az alkotói és befogadói szerepek átjárhatóak, színész és néző szerepe váltakozhat, ezért az alkotói megmutatkozását a közösség egésze igényli. Ezek az alkalmak ünneppé emelik a hétköznapokat is, amikor megállva a rohanó időben a közösség magára tekinthet. Ám ha az így létrejövő, összetartó szálak meggyengülnek, elszakadnak, akkor a közösség csak emberek csoportjává válik, amiből eltűnik a játék képessége is.