Ahol felnőttem, az volt a szokás, hogy a falubeliek nemcsak a kerítésük előtti járdát söpörték le, hanem időnként az utcát is. Eldobott papírfecnit, cigarettacsikket sosem láttam ott, a sörös és üdítő italos dobozokat pedig hírből sem ismertük még akkoriban. Az árokszélt is rendszeresen kaszálták. Aztán az egyik idősebb asszony egyszercsak kitalálta, hogy virágokat ültet a kerítésén kívüli területre is. Eleinte csak az ő családi háza előtt lehetett látni, majd mások is követni kezdték példáját. Senki nem kérte tőlük, maguktól cselekedtek így. Virágok persze előtte is voltak a faluban, de addig többnyire csak az udvarokban pompáztak. Onnantól viszont egészen más képet mutatott magáról a település.