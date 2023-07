Önerős önkormányzati beruházás keretében újabb, 160 méter hosszú térköves járdaszakasz épült Söjtörön, a falu Béke utcai temetőjében.

A járda a sírkert gyalogos bejáratától indul, majd a ravatalozó felé fordul és csatlakozik az ott 2021-ben épült gyalogjáróhoz. A település honlapjának közlése szerint ezzel a beruházással a Nagytemető úthálózata teljessé vált.

Könyves Gábor polgármester bejegyzése szól arról is, hogy a temetőben megkezdődött a Festetics-sírkert felújítása. Festetics Mária halálának 100. évfordulóján a kerítés új alapot kap, megtisztítják a sírköveket, a kovácsoltvas kerítés rekonstrukciójára pedig pályázati forrást keresnek. A képviselő-testület közben döntött arról is, hogy a temetőben néhány héten belül tizenhat férőhelyes urnafal is épül.

A fejlesztések érintették a falu széli Felsőtemetőt is, melyhez immár 125 méter hosszú, mészkőzúzalékos járda vezet, így az oda igyekvőknek már nem az országút szélén kell gyalogolniuk.