Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. július 1-től a zalaegerszegi hulladékudvar (8900 Zalaegerszeg, Parki u. 0883 hrsz.) működésében jelentős változások lépnek életbe, a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer elindulásával és a koncesszorral kötött szerződés alapján.

1. Ügyfélfogadás rendje:

A zalaegerszegi hulladék­udvar ügyfélfogadási rendje 2023. 07. 01-jétől az alábbiakra módosul:

hétfő: 10.00–17.30 (13.00–13.30-ig ebédszünet)

kedd: 08.00–15.30 (13.00–13.30-ig ebédszünet)

szerda: 08.00–15.30 (13.00–13.30-ig ebédszünet)

csütörtök: 10.00–17.30 (13.00–13.30-ig ebédszünet)

péntek: 08.00–15.30 (13.00–13.30-ig ebédszünet)

szombat: 08.00–15.30 (13.00–13.30-ig ebédszünet)

2. Beszállítás feltételei és menete:

Fontos változás, hogy minden beszállítás esetében és minden beszállítani kívánt hulladék esetében a hulladék mérlegelésre kerül, hitelesített mérlegen. A mérlegelés megnövekedett adminisztrációt von maga után, így az egyes beszállítások ideje és a várakozási idő megnövekedhet!

Kérjük, hogy a mérlegelések gyorsítása érdekében a beszállításnál a hulladékok könnyű szétválaszthatóságát és mozgathatóságát tartsák szem előtt!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszállítani kívánt hulladék mérlegre történő le- és felmozgatása, valamint a gyűjtőkonténerekbe történő elhelyezése az ügyfelek feladata!

A nem darabos hulladékot (pl. építési törmelék, ágak, gallyak) csomagolni (pl. zsákolni) vagy kötegelni szíveskedjenek, ellenkező esetben a mérlegelést nem tudjuk elvégezni!

Fontos, hogy a hulladék­udvar csak a rendelkezésre álló szabad kapacitás ere­jéig fogadhat hulladékot, így előfordulhat, hogy bizonyos hulladékfrakciók esetében napközben is felfüggesztésre kerülhet az átvétel!

Hulladék átvételének megtagadása: ha a hulladék a mennyiségi korlát feletti, a hulladékudvaron nem átvehető a hulladék, nem elkülönítetten, ömlesztve szállítás, ami a hulladékok szétválaszthatatlanságát okozza.

A telephelyre olyan magánszemélyek szállíthatnak be hulladékot, akik együttesen teljesítik az alábbi három feltételt: a beszállítás alkalmával személyesen jelen vannak, és a személyazonosságukat igazoló dokumentumukat (személyi igazolvány, lakcímkártya) a kezelőszemélyzet részére bemutatják.

A beszállítást személygépkocsival (forgalmi engedélyben a „J” adatmezőben M1 járműkategória) vagy személygépkocsihoz kapcsolt utánfutóval továbbá motorkerékpárral, kerékpárral, illetve gyalogosan végzik. A felsorolástól eltérő járművel érkező – de minden egyéb beszállítási feltételnek megfelelő – magánszemélyek a telephelyre csak gyalogosan léphetnek be, a hulladékot gyalogosan vihetik be.

Magánszemélyek a hulladékudvarba történő beszállítási feltételekről mennyiségi korlátokról érdeklődjenek a www.zkn.hu oldalon vagy a 92/900-036 telefonszámon.