Zalaegerszeg az év polgárőr települése

Lakiteleken tartották a közelmúltban az Országos Polgárőr Napot, ahol Zalaegerszeg az Év Polgárőr Települése kitüntető címben részesült, közölte Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester. elyettestől vette át. Jelen volt továbbá Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, Balogh János országos rendőrfőkapitány és számos rendvédelmi vezető is. Balaicz Zoltáén megköszönte a felterjesztést Sándor Dénesnek, a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület elnökének, valamint a támogatást Horváth Róbertnek, a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökének, és gratulált minden zalaegerszegi polgárőr szervezetnek és minden zalaegerszegi polgárőrnek a kiváló munkájához.

Hét helyszínen kínált minőségi élményeket az idén négynapos KeszthelyFest.

A megszokottnál is gazdagabb programsorral, s több élménnyel várta a város lakóit és vendégeit az idén négynapos KeszthelyFest, amely hét helyszínen kínál kikapcsolódást, minden korosztálynak. A nagykoncertek és sztár-DJ-k mellett több gyerekprogram, humorest, irodalmi beszélgetés, divatbemutató, főzőshow és gasztrosarok is kikapcsolódást kínált. A Veszprém-Balaton 2023 EKF-program által támogatott KeszthelyFest nyitányakor Manninger Jenő, a város polgármestere arról beszélt, a gazdag programsor egyik célja, hogy a főszezon kezdetén felhívják a figyelmet a városra, és minél többeket csábítsanak oda. Kiemelte, maradandó élményt szeretnének nyújtani a látogatóknak, hogy felpezsdítsék „Keszthely és a nyugat-balatoni térség kulturális életét, tovább erősítve a turizmust, s ezzel is csökkentsék a szezonalitás okozta gondokat”

Megnyílt a keszthelyi Georgikon Majormúzeum fogatolt járműgyűjteménye

A látványtárat az eddig nem látogatható egykori juhhodály épületében alakították ki, ahol szánok, kocsik és szekerek láthatók. Az elmúlt időszakban számos járművet restauráltak a szakemberek, s a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (MMM) azt tervezi, hogy több szekeret és kocsit a látogatók előtt újítanak majd fel a jövőben. Keszthelyen most például alföldi, fatengelyes és lőcsös típusok vehetők szemügyre, mellettük pedig ezek alkatrészeit is mustrára kínálják. Dr. Estók János, az MMM főigazgatója a megnyitón emlékeztetett: voltaképpen két új látványtárat adnak át, hiszen a szekerek és kocsik bemutatóhelye mellett most nyílik a mustnyerés eszközeit felvonultató tárlat is. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere felidézte, a majort Festetics György alapította 1797-ben, Európa legelső agrár-felsőoktatási intézményével együtt. E hagyományokat pedig Keszthelynek kötelessége ápolni, szögezte le a városvezető, hozzátéve: természetesen a Szendrey-család emlékezetével együtt, különösen a Petőfi 200-emlékévhez kapcsolódóan.

Közel 60 egyetemi hallgató vehette át pénteken diplomáját Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ átadó ünnepségén

Dr. Kaszás Nikoletta, az Egyetemi Központ főigazgatója elmondta, hogy a tanév zárásával együtt július eleje mindig ünnep az egyetemen, hiszen a tanulmányok megkoronázása a diplomaosztó. A nap ökumenikus istentisztelettel kezdődött, illetve hagyományosan elültették az ünnepség előtt a végzősök fáját. Az ünnepségen először dr. Abonyi János rektorhelyettes mondott köszöntő beszédet. Úgy fogalmazott: az átadott diplomák nem csak azért értékesek - mondta -, mert a Pannonon köztudottan kizárólag azok végezhetnek, akik tehetségüket áldozatos munka árán bontakoztatják ki, hanem azért is, mert okleveleik azt igazolják, hogy

tulajdonosaik olyan képességek birtokába kerültek, melyekre bátran tekinthetnek úgy, mint boldogságuk zálogára.

Megnyílt a Kossuth-díjas Somogyi Győző tárlata Balatongyörökön

A Kossuth-díjas és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Somogyi Győző grafikai kiállításával kezdődött az idei Györöki Nyári Tárlat Balatongyörökön. Somogyi Győző a 60-as években, s a 70-es esztendők első felében papként szolgált – majd kilépve a szolgálatból, a művészi pályát választotta. Szüleitől vallásos nevelést kapott, a később a mesterei is ebbe az irányba terelték, te fel a négy évtizede már a Balaton-felvidéken élő és az alkotás mellett gazdálkodó Kossuth-díjas grafikus- és festőművész. Elmondta azt is: teológiát végzett és katolikus papként tevékenykedett hét évig. A világban Isten keze nyomát keresi, nem a kritika és az eltörlés a művész célja, hanem a világ csodálata és a szépségek megmutatása, vallja.

Újabb amerikai kosarast igazolt a Zalakerámia ZTE KK

Pénteken jelentette be a legutóbbi bajnokságban 4. helyen végzett Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda csapata, hogy leigazolta az amerikai Quinton Green-t. A 25 esztendős, 201 cm magas (84 kg) kosaras eddig csak hazájában, az Egyesült Államokban játszott az egyetemi bajnokságban (NCAA). Értelemszerűen újonc lesz tehát Európában. Az elmúlt szezonban a Valparaiso Beacons együttesében játszott.