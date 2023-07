Ötletek a keszthelyi Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpontra

Eredményt hirdettek a „Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont”-tervpályázaton. A fenntartó Veszprémi Főegyházmegye célja az, hogy infrastrukturális szempontból megújuljon a Ranolder-iskola, s ezzel együtt Keszthely multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokkal, valamint uszodával és közösségi térrel gazdagodjon. A fejlesztés előzményeként az önkormányzattól a Veszprémi Főegyházmegye tulajdonába került a katolikus iskolával szomszédos egykori Reischl-féle sörgyár ingatlana. Az oktatási intézmény olyan épületben működik, amelynek alapkövét 1872-ben tették le Ranolder János veszprémi püspök kezdeményezésére. Az érsekség emlékeztet: az 1882-ben indult Ranolder Intézet alapításával az volt a cél, hogy a felnövekvő nemzedékek sorsát megalapozza, segítse, s ma is a keresztény értékrend megőrzése és átadása az iskolában folyó nevelés alapja. A pályázati kiírásban szereplő, új funkciók – így a fedett uszoda és a tornacsarnok – hozzáférhetők lesznek a városi iskolák és a nagyközönség számára is. A beruházással a városszerkezet is átalakul, hiszen a Reischl Imre utca „parkosított kiszélesítésével és a jelenleg takarásban lévő, régi sörgyári épületcsoport kiszabadításával” új térélmény keletkezik: a zöldfelületekkel gazdagított park látványa önmagában is nagy vonzerőt jelent majd a keszthelyieknek és a turistáknak is, szögezi le a Veszprémi Főegyházmegye.

Szimulátoron tanulják a fémmegmunkálást Zalaegerszegen

Egy spanyol cég által gyártott hegesztő szimulátor működését mutatták be a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpontban, ahol a meghívottak személyesen is kipróbálhatták a nem mindennapi eszközt. A zalaszentgróti születésű, ám évtizedek óta Svájcban élő Schmelzer Emőke a banki és az IT világot hagyta ott, hogy hegesztőmérnök édesapja nyomdokaiba lépjen és új szakmát választott 2010-ben. A közelmúltban a Nemzetközi Hegesztési Szövetség delegáltjaként járt Szingapúrban szakmai konferencián. Zalaegerszegen a SOLDAMATIC 4.0 hegesztő szimulátornak a gyakorlati képzésben betöltött fontos szerepét szemléltette. A Svájci Hegesztő Egyesület elnöke úgy véli, hogy ezzel a 21. századi, modern digitális oktatási eszközzel még jobban megszerettetik a szakmát a fiatalokkal. Az ArtWelding GmbH tulajdonosa elmondta, az eszköz egyébként az AWI-, mag- és elektródahegesztést imitálja, miközben a programban változtatható például a megmunkálandó darab alapanyaga, a munkafolyamat gyorsasága, a hegesztés íve. Az eszköz lényege, hogy az izommemóriát aktiválva tanítja meg a fémmegmunkálás alapjait. Abszolút új alapokra helyezik az egyébként szeptemberben induló hegesztő képzést a valósi ipari környezetet biztosító intézményben, felelte Nagy András, a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont igazgatója.

Szökőkutak megyeszerte - működnek, nem működnek

Hetek óta sokan kíváncsiak arra, miért nem működnek a zalaegerszegi szökőkutak, noha a választ mindenki sejti: az energiaárak miatt az önkormányzatoknak alaposan meg kellett gondolniuk, hol spórolnak, hogy a költségvetésüket kíméljék. A jó hír az, hogy augusztustól a tervek szerint újra elindulnak a zalaegerszegi szökőkutak, mivel az áramszolgáltatóval sikerült a korábbinál kedvezőbb árban megállapodnia az önkormányzatnak, mondta Bali Zoltán alpolgármester, aki hozzátette, a kánikulai napokon nyaranta a párakaput is elindítják, ezzel támogatva a járókelők komfortérzetét, és a fásítás, a növényzettel ellátott területek gondozása is a hőségérzet enyhítését szolgálja. Zalaegerszegen a Dísz téri Göcseji Tulipán mellett a Vizslaparkban és a Berzsenyi út elején is áll szökőkút, a piacnál pedig a megyei könyvtár háta mögött a talajszinten elhelyezett fúvókák adhatnak felüdülést és esztétikai élményt. Nagykanizsán Szabó István, a városüzemelésért felelős VIA Kanizsa Zrt. vezetője arról tájékoztatott, hogy ezen a nyáron csökkentett üzemmódban működik az Erzsébet téri szökőkút. Vozár Péternétől, Keszthely alpolgármesterétől megtudtuk, az önkormányzat kezelésében lévő főtéri és Balaton-parti szökőkutat évente két hónapra indítják el, ennek idén sem volt akadálya.

Energetikai korszerűsítést hajtanak végre a Batthyány Lajos Gimnáziumon

Gőzerővel folyik a Batthyány Lajos Gimnázium (BLG) energetikai korszerűsítése, a hatalmas középiskolát ugyanis szeptember elsejével vissza kell adni az oktatásnak. Mint azt megtudtuk, a teljes beruházás 55-60 százalékos készültséget mutat, mely idő- és teljesítményarányos. Az ajtók, ablakok cséréje megtörtént. A homlokzati hőszigetelés összességében 70 százalékos készültségi fokot mutat, az utcafronton nagyrészt elkészült, az udvari szárnyon folyamatban van. Továbbá a Sugár utcai felőli homlokzat színezése megtörtént. A tornateremben az új álmennyezet készítése befejeződött. A lapostető szigetelése folyamatban van, illetve a magas tetős felületek cserepezése a peremrészeken elkészült. Folyamatban van a világítás- és fűtés korszerűsítés, lámpatestek cseréje, kondenzációs kazán beépítése. Befejezésre vár továbbá a homlokzati felületek színezése, az intézmény udvari oldalának szigetelése, a belső javítások, valamint a villamos és gépészeti munkák. A gimnázium energetikai korszerűsítése bruttó 926 millió forintba kerül, melynek legnagyobb része pályázati forrás, de önkormányzati önerőt is tartalmaz a keret.