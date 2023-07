Keszthely első ízben volt a zenei tehetségkutató házigazdája

A Bad Acrobats nyerte a Fülesbagoly tehetségkutató verseny országos döntőjét, amelynek első alkalommal adott otthont Keszthely, méghozzá festői környezetben, a Balaton-parti zenepavilonnál. A tét – az erkölcsi dicsőségen túl is – hatalmas volt, hiszen a legjobbak fellépést nyerhettek a Fábry Show-ba, illetve a Bagossy Brothers Company előzenekaraként volt, aki lemezfelvételi lehetőséghez jutott, mások pedig bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és a Petőfi TV-ben. A tehetségkutatón mintegy 30 nyereményt adtak át a szervezők. A rendkívül erős mezőnyben – a zsűri egyöntetű vé-leménye alapján – a Bad Acrobats nyerte a versenyt, amely stúdiózási lehetőséget kapott, illetve meghívást a jövő évi KeszthelyFesztre. A csapat ott lesz az Öröm a Zene októberi nagydöntőjében is, ahol 2,5 millió forint a tét. Második lett a Liana, a dobogó harmadik helyére pedig a The Micro-waves állhatott, akik egy YouTube-csatorna optimalizálást és a TikTok-jukon egy interjút nyertek, s a csapat egyhetes Fülesbagoly blog-bannerkampánnyal is gazdagodott.

A Warnusz Zsuzsa, Andrásik Remo, F. Tóth Benedek alkotta zsűri kiemelkedő egyéni teljesítményeket is díjazott. A Fülesbagoly tehetségkutató sorozatnak idén már csak egy állomása lesz, még-hozzá szeptember 17-én Martonvásáron. A döntőre még lehet jelentkezni.

Kamasz Panasz - jótékonysági előadás Nagykanizsán a boncodföldei Autista Védőotthon számára

Augusztus 10-én Nagykanizsán tart jótékonysági előadást Kamasz Panasz címmel Zsóri Péter Lélekgyógyász, mentor, előadó. Az előadás teljes bevételét a boncodföldei Autista Védőotthon számára ajánlják fel. "Világunk az elmúlt időkben hatalmas változásokon ment keresztül és elindultunk a morális válság felé. Egy valami viszont mégse változott: az emberi lélek. Ahhoz, hogy egy jobb világot élhessünk, ehhez igazodó szellemben szükséges nevelnünk és tanítanunk a jövő generációit" - mondta a mentor. Az előadás elsődleges célja, hogy a szülő és a gyermek támpontot kapjanak ah-hoz, hogy mégis hányadán áll a kapcsolatuk. Így választ keresnek arra, hogy miként fogadják el egymás hibáit, megtanulják a helyes kommunikációt, szó lesz a megfelelési kényszerről, a fiatalkori elzüllésről és a traumáról, a közösségi média és a számítógépes játékoknak a szellemi, lelki fejlődésre gyakorolt hatásáról. Az előadás második felében Varga Petra pedagógus, jógaoktató, Pfeifer Réka pedagógus, Fekete Tamás edző, rádiós műsorvezető beszélget Zsóri Péter előadóval együtt a fenti témákról.

Retró véradó hetet tartanak a megyeszékhelyen

A hétfőn kezdődött zalaegerszegi retró véradó hét nyitányán rutinos donorokkal is találkozhattak a rendezők. A retró véradó hetet az Országos Vérellátó Szolgálat egerszegi intézetével közösen szer-vezi a Magyar Vöröskereszt már legalább másfél évtizede. Mint Benkő Lászlóné, a karitatív szerve-zet területi vezetője felidézte, a rendszerváltás a véradások szervezését is alaposan átalakította. Ez-zel a kezdeményezéssel igyekeznek a régi idők hangulatát visszalopni, ha a tömegességét már nem is lehet. Az ország átalakulásával a nagy szervezeti egységek is megszűntek, elegendő utalni a sor-katonaságra és a bezárt üzemekre, amelyek anno biztos és széles bázist jelentettek a vérellátás szá-mára. A mostani akció sikere érdekében ezer értesítő lapot küldtek ki a nyilvántartott, de inaktív véradóknak, ezzel ösztönözve őket a részvételre. Emellett sms-ekben, elektronikus levelekben is küldtek tájékoztatást, és igénybe vették az összes lehetséges médiafelületet a retró véradás népsze-rűsítésére. Mint mondta, nagyban számítanak az új véradókra, a fiatalokra is a nyilvántartott dono-rok mellett. Reményeik szerint ezen a héten 250-300 véradó megjelenik, ami pont elegendő az igé-nyek fedezésére. Hazánkban ugyanis évente 450 ezer egység vérre van szükség, ezt közel 270 ezer donortól veszik le. Ez azt is jelenti, hogy Zalában naponta 50 donort kell fogadni ehhez.

Még lehet nevezni a jótékonysági főzésre Zalaegerszegen

Augusztus 12-én, szombaton rendezik meg a hagyományos jótékonysági napot a zalaegerszegi vízi-csúszda- és élményparkban. A főzőcsapatok augusztus 2-ig jelentkezhetnek, a program bevételét a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház javára ajánlják fel. A helyszínen tartott beharangozó sajtótá-jékoztatón elhangzott: a jubileumra való tekintettel most az idén 175 éves vármegyei kórház a ked-vezményezett, az intézményt egyébként többször támogatták már a rendezvénnyel. Balaicz Zoltán polgármester fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az európai energiaválság ellenére az önkor-mányzati fenntartásban működő városi strand, az Aquacity és a gébárti tóstrand zavartalan nyári működése biztosított, már csak a jó időben reménykednek. 2002-ben nyílt meg az Aquacity, s még abban a szezonban megszervezték az első jótékonysági programot, ami immáron hagyománnyá vált – idézte fel a kezdeteket a polgármester. - Augusztus 12-én a zalaegerszegi lakosok személyigazol-vány és lakcímkártya felmutatásával 1000 forintos kedvezményes áron vehetik igénybe a medencé-ket és csúszdákat. A jótékonysági akció támogatása mindig három forrásból tevődik össze, a belé-pők és a cégek felajánlásán túl a főzőcsapatok által összegyűjtött összegből áll. A kórház nevében Dr. Lupkovics Géza orvos-igazgató arról tájékoztatott, hogy a családi nap bevételéből a fül-orr-gégészeti osztály 12 millió forintos eszközbeszerzését segítenék elő.