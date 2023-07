Visszatért a pandémia előtti nyaralási kedv az egerszegi és kanizsai utazási irodák szerint

Úgy tűnik, hogy a pandémia miatt a korábbi években elmaradt utazásokat most pótolják az ügyfelek – mondta Nyakas József, a Zalaegerszegen 1994 óta működő Nyakas & Társai Tours ügyvezetője. A forgalom megélénkült, kiemelt érdeklődés mutatkozik Törökország és Egyiptom iránt. Itt elsősorban az üdülési programok kelendők, ahol a helyszínen fakultatív kirándulásokon, eseményeken lehet részt venni.Divatosak a városlátogatások, Párizs örök sláger és Barcelona is felkapott. A buszos körutazásoknál Horvátország és Olaszország felé szintén előszeretettel mozdulnak az utasok. Itáliába apartmanokba, szállodákba egyénileg is sokan mennek. Hasonló tendenciákról számolt be a nagykanizsai Hello-Travel Utazási Iroda tulajdonosa, Tulézi Anikó is. Utasaik a mediterrán célpontokat látogatják szívesen, Görögország, Törökország évek óta nagy kedvenc. Aki nem kíván repülőre ülni, egyéni utazással, Horvátországot, Olaszországot választja. Ami érdekes, sokan elindulnak Albániába is, méghozzá autóval. Egyiptom náluk most kevésbé felkapott. Kedveltek még a last minute, azaz az utolsó pillanatban elkapott ajánlatok, ezekre is sokan várnak. Az árak magasabbak, mint a korábbi években. Tulézi Anikó hangsúlyozta, nem az irodák emeltek, hanem a járulékos költségek nőttek. Ha valaki utazni szeretne, jól nézzen körül, megbízható forrásokból tájékozódjon, illetve forduljon segítségért az irodákhoz, ahol az utazásszervezők készséggel adnak felvilágosítást, ajánlotta a szakember.

Hamarosan kezdődik a parkolók kiépítése Nagykanizsán

A munkaterület átadásával elindult a parkolóépítési beruházás a keleti városrészben Nagykanizsán. A közel nettó 80 millió forintos beruházás keretében 45 parkolóhely kialakítására kerül sor a Munkás utca 10. és a Kazanlak körút 1. számú társasházak közötti zöldterületen, illetve járdakapcsolat is létesül a Kanizsa Arénáig. A tervek szerint a beruházás miatt csupán egyetlen fát kell kivágni, a területen lévő többi fa megmarad vagy átültetik. A munkaterület átadásakor Bizzer András alpolgármester úgy fogalmazott: végre megkezdődhetnek a munkálatok és ezzel némiképpen enyhül majd a parkolási probléma a városrészben.A jelenlegi önkormányzati ciklus elején a baloldali ÉVE-frakció leszavazta azt a kezdeményezését a közgyűlésben, hogy a kanizsai városi költségvetés biztosítson forrást a parkoló megépítésére, emlékezetetett Bizzer András. Ennek következtében egyéb forrás után kellett néznie, így a városnak nyújtott jelentős kormányzati támogatásoknak köszönhetően adódott is a lehetőség, hogy alpolgármesterként a keleti városrészért lobbizva elérje, hogy az 588 millió forintos kormányzati fejlesztési támogatásnak része legyen a mostani parkolóépítés, illetve az ehhez kapcsolódó járdahálózat kialakítása.

A terv szerint halad a víziközmű beruházás Nagykanizsán

A végéhez közeledik a Víziközmű-hálózat rekonstrukció Nagykanizsán - a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása című projekt. A közlekedőktől még egy kis türelmet kér a kivitelezést végző Szabadics Zrt. A beruházás elvégzéséhez az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek során a 300 millió forintos önerőhöz 640 millió forintos támogatást kapott. A tervezői és kivitelezői feladatokkal a Szabadics Zrt.-t és az Aquaprofit Zrt.-t bízták meg. A cég projektvezetője, Farkas Lóránt elmondta: a két érintett területen azért vált szükségessé a hálózat rekonstrukciója, mert az elöregedett vezetékrendszer heti rendszerességgel meghibásodott, előfordult, hogy a csőtörések miatt az egész utca víz alá került. Farkas Lóránt részletezte a további munkákat is. Kiemelte: a víztoronynál az energetikai korszerűsítés részeként augusztus elején megtörténnek a nyomásfokozó szivattyúk cseréi, illetve "felélesztik" a teljes szakaszt. Az útalap helyreállítási munkái már zajlanak, várhatóan szintén augusztusban az aszfaltozás következik. A szeptemberi iskolakezdésre szeretnének átadni.

Baka Nóra kristályképei a zalaegerszegi Göcsej Tudásközpont emeletén

A Lentiben alkotó autodidakta képzőművész Baka Nóra első önálló, "A világok arca - Lélek - Kristályfestmény - A belső tenger - Ahol a színek - formák - rezgések életre kelnek!" címet viselő kiállítása nyílt a napokban a zalaegerszegi Göcsej Tudásközpontban. A kézzel és nem ecsettel készült, akrilfestékkel, kőporral, százféle ásvánnyal, kristállyal felépített képeket, tárgyakat Nikitscher Bernadette, a központ szakmai vezetője ajánlotta a megjelentek figyelmébe, majd a festő maga vezette végig a közönséget a tárlaton. Kiderült, a különböző élethelyzetek mellett egy adriai utazás is lehet ihlető, a művész gondolatait inspiráló esemény, nem is véletlen, hogy a tér közepén tengeri enteriőr idézi meg az azúrkék miliőt. Az ásványok, kristályok is külön történettel csatlakoznak a képekhez. A festészettel 8 éve foglalkozó Baka Nóra képeivel az ARTsCAP kortárs művészeti magazin olvasói is találkozhattak már az egyik 2022-es lapszámban, de a keszthelyi Festetics Kastélyban és Budapesten, sőt Angliában is látható volt már Baka Nóra-alkotás. A zalaegerszegi tárlat szeptember elsejéig látogatható.