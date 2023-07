Katolikus óvoda lesz a keszthelyi Kiskastély felújításával

Sikeres pályázat segítségével mintegy 2,5 milliárd forintból felújítja a patinás, de leromlott állagú keszthelyi Kiskastélyt a Veszprémi Főegyházmegye. A tervek szerint jövő ősztől katolikus óvoda működik majd ott. Az évtizedek óta üres, kihasználatlan és rossz állapotú épület rekonstrukciója része a kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia óvodafejlesztési programjának. A félköríves, romantikus stílusban készült műemléképület mai formáját a 19. század második felében nyerte el, amikor a Magyar Királyi Tanintézet számára alakították át a kastélyt. Később irodák, raktárak működtek ott, s lakások is voltak az ingatlanon. Legutóbb 1999-ben részben felújították a Kiskastélyt, ekkor Keszthely főépítészi irodája költözött a 160 éves falak közé. Most a veszprémi érsekség négycsoportos katolikus óvodát indít ott. Dr. Udvardy György veszprémi érsek kijelentette, a város meghatározó szerepet tölt be a régió szellemi, kulturális és vallási életében, ezért is fontos küldetés az óvodaalapítás, amely ezúttal összekapcsolódik egy műemléképület – kétéves előkészítést követő – felújításával. Őry Gábor, a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola igazgatója jelezte, az új óvoda tagintézményként, ám szakmailag önállóan működik majd, viszont a fiatalok bekapcsolódnak a lelkiségi programokba, ünnepekbe, kirándulásokba. Manninger Jenő polgármester arról beszélt, ez stratégiai jelentőségű beruházás és többről szól, mint egy épület felújításáról. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő leszögezte: a városnak és térségének stratégiai fontosságú az érsekséggel való együttműködés.

Kanizsai futballsztorik kelnek életre Vlaszák Géza trilógiájának zárókötetében is

A helyi labdarúgás és a város története iránt érdeklődőnek szól a Vlaszák-triógia harmadik, befejező kötete: Vlaszák Géza, az Olajbányász SE egykori kapusa Nagykanizsa futballtörténete 1910-1945 címmel jelent meg könyve. Nyilvánvalóan nem törekedhetett a teljességre, nem több száz oldalas lexikont akart készíteni, hanem érdekes, izgalmas olvasnivalót, mozaikszerű bepillantást a kanizsai foci első korszakába, mondta a szerző. A magánéletben is az a küldetése, hogy nyomot hagyjon maga után, s ezzel a három kötettel ez teljesült. A szerkesztésben a Halis-könyvtárból Kardos Ferenc és Tábori Zita segített. Míg az első kötetben a saját élményeire támaszkodhatott, most forrásai elsősorban a korabeli lapok, kiadványok voltak, a bibliotéka gyűjteményéből. Olyan magyarázatokkal is ellátta a könyvet az egykori kapus, melyekkel a futball történetét és szakmai fejlődését nem ismerő olvasó is értelmezheti és élvezni tudja a szöveget. Kardos Ferenc könyvtáros szerint ezeket a könyveket csakis Vlaszák Géza tudhatta ilyen jól összeállítani, mert a történéseket kiegészítette a saját gondolataival, s így a sztorik valósággal életre kelnek.

Deák terasz a megyei könyvtárban nyár végéig

Harmadik éve nyit ki nyaranta a Deák terasz könyves és kézműves délelőtt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, mely kedden és pénteken 10-12 óra között várja az épület előtti téren a kisgyerekeket és családtagjaikat. Az első foglalkozás július 4-én volt. Tóth Renáta, a megyei bibliotéka igazgatója lapunknak elmondta, az intézményt a 2019-ben elnyert családbarát cím is kötelezi arra, hogy a generációkat együtt is élményhez juttassák a széles témaköröket felölelő programokkal. A visszajelzések igazolják, hogy szükség van a Deák teraszra is, amely augusztus végéig áll rendelkezésre. Az újrahasznosítás jegyében választott alapanyagokból olvasmányélmények alapján készíthetnek ajándékokat a gyerekek, akik pontgyűjtő játékban vehetnek részt. Akik többször jelennek meg, ajándékcsomaggal lesznek gazdagabbak. Ezúttal közös alkotásra ösztönző játék is kapcsolódik a programhoz, a családokat a könyvtárosok szélcsengő készítésére ösztönzik, amelyeknek fotója felkerül a gyermekkönyvtár közösségi oldalára. A Deák terasz tehát hetente kétszer kínál elfoglaltságot a családoknak nyár végéig.

A Helikon parkról, a tanuszodáról és a helyi építési szabályzatról is tárgyalt legutóbbi ülésén a keszthelyi képviselő-testület

A Helikon parkról, a tanuszodáról és a helyi építési szabályzatról is tárgyalt legutóbbi ülésén a keszthelyi képviselő-testület, összesen 24 napirend került a grémium elé. A Csik Ferenc Tanuszodával energetikai projektre pályázhat a város nettó 47 millió forint erejéig. Ez új lehetőség, a szakminisztérium javasolta a pályázatot az itt sikeresen zajló úszóprogramokra és az eredményes üzemeltetésre való tekintettel, s azért, hogy olcsóbban és hatékonyabban lehessen majd működtetni az uszodát. Erről tárgyalt sürgősséggel a testület. Az Életfa Óvoda és Bölcsőde integrált intézmény vezetőjének Németh Ildikó Katalint választotta meg a testület. A megbízatás öt évre szól. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról is döntöttek. Az állami főépítész határozata szerint garázst kellene biztosítani minden új lakáshoz. A Helikon parkkal kapcsolatban Manninger Jenő polgármester elmondta, a kivitelező nem a megfelelő ütemben végzi a munkáját, ezért többször felszólította őt a városvezetés. Az akadályoztatása részben indokolt: az egykori aszfaltpálya alatti hulladékot megvizsgálva kiderült, hogy veszélyes hulladéknak minősül az ottani fekete és vörös salak. Ennek eltávolításához soron kívül biztosított pénzt a testület. Napirenden kívül a polgármester összegezte, hogy egy sikeres KeszthelyFesten van túl a város, amit az egyik országos televízió a Nyugat-Balaton eddigi legnagyobb fesztiváljának nevezett.