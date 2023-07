Idén is remekül teljesítettek a zalai települések fürdőhelyei a rangos versenyen

A Kék hullám zászló-minősítésen Zala négy Balaton-parti településének strandjai összesen 33 csillagot szereztek a lehetséges harmincötből. A polgármesterek idén is közösen ünnepelték a sikert, ezúttal a keszthelyi Városi strandon. A zalai fürdőhelyek közül öt csillagot érdemelt a keszthelyi Városi strand, a gyenesdiási Lidó, valamint a Játékstrand, a vonyarcvashegyi Lido és a balatongyöröki Községi strand. Keszthely két másik balatoni fürdőhelye, a Helikon és a Libás négy csillagot szerzett. Idén 20 éves jubileumához érkezett a nemes versengés, ez alkalomból Zalából az évek óta kiválóan szereplő Diási Játékstrand, valamint a vonyarcvashegyi Lido kapott külön elismerést. A Zala Vármegyei Önkormányzat különdíját a vonyarcvashegyi fürdőhely érdemelte ki, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Zöld fészek-oklevelét pedig a Diási Játékstrandnak ítélték. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott a közös sajtótájékoztatón: idén is kiváló eredménnyel zárult a zalai partszakasz települései számára e szakmai versengés, amelyen a Balaton fővárosának strandjait is elismerték.

Két nép álma válhat valóra a híd megépítésével

A Horvát Köztársaság tiszteletbeli magyarországi konzulja, dr. Koósz Attila Nagykanizsán, a Horvát Köztársaság Rozgonyi utcai konzulátusán fogadta Sunčana Glavakot, Horvátország európai uniós parlamenti képviselőjét. Az egyeztetés az új közúti Mura-híd projektje köré szerveződött, melyet követően a felek sajtótájékoztatón beszéltek a tárgyalásról. Sunčana Glavak elmondta: mindketten szívügyüknek tekintik a híd megépülését, hiszen ő Kotoribán született, kollégája, dr. Koósz Attila pedig murakeresztúri. Ezeket a településeket köti össze elsősorban a híd, ám a kapcsolódás mindkét nemzet számára óriási jelentőséggel bír. A Mura-híd projektdokumentációja már korábban elkészült. Mivel csak a kivitelezés költsége körülbelül 35 millió euró, elsősorban európai uniós forrásokra szeretnének támaszkodni. A nehézségek ellenére Sunčana Glavak optimista, bízik az uniós források lehívásában, s reméli, 5 év múlva elkészülhet a híd, mellyel két nép álma válhat valóra. Dr. Koósz Attila szintén pozitívan értékelte a találkozást. Több témát átbeszéltek, melyek között a legfontosabb az új közúti Mura-híd projektjének realizálása volt. Mindkét országnak fontos, hiszen ezzel a gazdasági, turisztikai és közlekedési kapcsolatokat lehetne fejleszteni. Sunčana Glavak az egyeztetéseket követően a polgármesteri hivatalban Bizzer András alpolgármesterrel is tárgyalt.

Diplomaátadó ünnepség a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában

Piacképes tudással felvértezve lépnek ki a zalaegerszegi egyetemi kampusz kapuján a friss diplomás hallgatók, akik a közgazdasági és mérnöki szakokon végezve múlt héten vehették át oklevelüket. Az elhangzott ünnepi beszédek is ebben erősítették meg a jelentős nap örömét jelen lévő családtagjaikkal megosztozó 55 végzős diákot. Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese arra buzdítva a felsőoktatási tanulmányaikat befejező fiatalokat, hogy ne tartsanak, ne ijedjenek meg az előttük álló változásoktól, hiszen az hívja elő az emberből a kreativitást, a megoldásokat. Dr. Palányi Ildikó, a PE ZEK megbízott főigazgatója, a gazdálkodási kar dékánja beszédében a diákok és tanáraik közös munkája ünnepének nevezte a diplomaátadót, jelezve, a tanulmányi időszak számos nehézséget hozott az egyetemváltás levezénylésétől az új, projektalapú oktatási struktúra bevezetésén át a világjárvány miatti online oktatásig. A diplomaosztón a Pannon Egyetem Szolgálatáért Emlékéremmel és a Pannon Egyetem TDK Oktatói Díjjal tüntették ki dr. Jármai Erzsébet Máriát, korábbi tudományos dékánhelyettest, a tudományos diákköri munka koordinálóját. A hallgatói önkormányzat nevében Varga Boglárka, a végzettek nevében László Dorina foglalta össze az együtt töltött diákéveket. Az egyetemi zászlóra kerülő, a végzős évfolyamot jelképező szalagot Papp Roland szeniornak választott hallgató adta át a dékánnak.

Óriási érdeklődés övezte a 4 napon át tartó KeszthelyFestet

Óriási érdeklődés övezte a múlt héten négy napon át tartó KeszthelyFestet, ahol idén a zenei produkciók mellett a képzőművészet, az irodalom, a humor, a divat és a gasztronómia is kiemelt hangsúlyt és helyszínt kapott - olvasható a szervezők sajtóközleményében. A nyitónapon a Csík Zenekar és Presser Gábor szórakoztatta a közönséget, s fellépett még többek között a 40. születésnapját ünneplő Első Emelet, az R-GO, a Viviera Beach-színpad produkciói pedig a fiatalabb generációnak szóltak. A rendezvény turisztikai és városmarketing szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az arculatában és tematikájában is teljesen megújuló KeszthelyFest programjait már év elején, az utazásszervezés szakaszában egy integrált kommunikációs és marketingkampány támogatta. A fesztivál minden napján megtelt a belváros és a vendéglátóhelyek, szabad szálláshelyet már hetekkel a fesztivál előtt nehéz volt találni. A nagyszabású rendezvény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, az önkormányzat és helyi vállalkozók, cégek, intézmények támogatásával valósult meg, közölték a szervezők.