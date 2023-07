Megkezdte működését a bűnmegelőzési iroda Keszthelyen és Zalakaroson

Megkezdték működésüket a nyári bűnmegelőzési irodák Keszthelyen és Zalakaroson. Augusztus 20-ig ezúttal is fiatal önkéntesek segítenek, hogy mindenki pihenése zavartalan és önfeledt lehessen. Dr. Farsang Boglárka, Keszthely frissen beiktatott rendőrkapitánya arról szólt, huszonkét éve működnek bűnmegelőzési irodák Zalában, s akkoriban „óriási szükség volt ezekre, hiszen strandi lopások napi szinten előfordultak”. Ezzel szemben tavaly egyetlen vagyon elleni bűncselekmény sem történt, amíg a fiatalok a terepen teljesítettek szolgálatot. Az alezredes hozzátette: Keszthelyen idén is mintegy ötvenen jelentkeztek a nyári szolgálatra, s ők a kastélyparkban, a sétálóutcán, a piacon és a parkolókban is ügyelnek majd a biztonságra. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere felidézte, akárcsak a korábbi években, tavaly is sikeres volt a program, amely fontos abban, hogy a vendégek és az itt élők biztonságban érezhessék magukat. Nyáron ez különösen lényeges a strandokon, és a tavalyi eredmények azt mutatják: nem történt bűncselekmény a turisztikailag frekventált területeken, amiben a rendőrség munkája mellett a fiataloknak is elévülhetetlen érdemei vannak. Keszthely és Zalakaros is támogatja a bűnmegelőzési irodák működését: mindkét önkormányzat vállalta például a közreműködők étkeztetését.

Vasutas nyugdíjasok találkoztak Nagykanizsán

Kilenc városból mintegy száz fő vett részt a dunántúli vasutas nyugdíjas klubok immár 19. alkalommal megrendezett kulturális és baráti találkozóján Nagykanizsán a közelmúltban. A már kialakult hagyományokat követve ezúttal is a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház adott helyet. A találkozón Budapest, Szentes, Szombathely, Székesfehérvár, Celldömölk, Pécs, Sopron és Tapolca klubjai képviseltették magukat, míg a program szervezői a helyi Vasutas Nyugdíjas Klub, valamint a Kultúrával Kanizsáért Egyesület voltak. Utóbbi elnöke, Kámánné Szép Terézia, a házigazda intézmény igazgatója köszöntőjében kiemelte: fő céljuk a közösségépítés, a vasutas hagyományok ápolása és továbbörökítése az ifjúság felé. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségi rendezvényeknek fontos szerepe van életünkben, hiszen „egy felhőtlen beszélgetés, egy felhőtlen, szórakozással egybekötött délután” hozzájárul ahhoz, hogy feltöltődjünk. A képviselő szerint napjainkban egyre kevesebbet beszélgetünk egymással, mint kevesebb az olyan rendezvény, ahol régi ismerősök találkozhatnak, a vasutas nyugdíjasok hagyományos találkozója ezért is példaértékű.

Több mint száz gyereket fogad hetente az Apáczai Művelődési Központ

A korábbi évekhez hasonlóan a Keresztury VMK és a város szervezésében június 26-án elindult és augusztus 18-ig tart a napközbeni ellátás Zalaegerszegen. Nyolc héten át fogadják a 6-16 éves gyerekeket, általában 120 fiatal érkezik hetente, de van, amikor jóval többre felügyelnek a pedagógusok és segítőik. A Zalaegerszegi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítői hétfőnként tartanak kézműves foglalkozásokat vagy szerveznek ügyességi játékokat. Mindig változatos feladatokkal készül a hat kolléga. Bednárikné Rácz Enikő igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető felhívja a szülők figyelmét, hogy csak akkor tudják a gyermekeket fogadni, ha az ellátás előtti héten szerdán a művelődési központban személyesen befizetik a napi háromszori étkezés árát. Változás még, hogy egy megkezdett héten már nem lehet csatlakozni, így mindenki még a tábor előtti héten jelezze, hogy mikorra, hány napra szeretné igényelni az ellátást. A programok változatosak, kedden és csütörtökön az Aquacityben fürdenek, szerdán az élményparkban játszanak, pénteken mozifilmet néznek a fiatalok.

Jubileumi Péter-Pál búcsú Besenyő-Öreghegyen

Jubileumi ünnepséggel tették emlékezetessé a hétvégén a Péter-Pál kápolna építésének 20. évfordulóját a zalaegerszegi városrészben, Besenyő - Öreghegyen. Délelőtt szentmisével, délután kultúrműsorral színesített búcsúi forgataggal tisztelegtek a jeles esemény előtt. Besenyő-Öreghegy ugyanúgy teljes közművel büszkélkedhet, mint Zalaegerszeg belvárosa, s ez elsősorban a lakók és a hegyi gazdák szorgalmának, kétkezi munkájának, s nem utolsó sorban leleményességének köszönhető. A jubileumi szentmisét Stróber László apátplébános celebrálta, aki a kápolna két névadó apostola életútjának méltatása mellett megemlékezett a Sarlós Boldogasszony szintén aznap tartott ünnepéről is. A 20. szentmisén, mint kivétel nélkül minden alkalommal, keresztelőt is tartottak. Az ünneplő közösséget a törekvéseiket mindenben támogató város vezetői képviseletében Balaicz Zoltán polgármester és Gecse Péter alpolgármester, a településrész városházi képviselője köszöntötte. A polgármester "fantasztikus" közösségnek nevezte az öreghegyi gazdákat, a polgárőrök csapatát, akik nem nemcsak a szórakozásról, hanem kemény munkával a teljes infrastruktúráról is gondoskodtak. Megígérte, hogy törekvéseiket, akárcsak eddig, ezután is támogatja, hiszen munkájukkal példát mutatnak a többi civil szervezetnek.