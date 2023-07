Kiállítóterek, kulturális közintézmények, szabadtéri gyűjtemények, strandok és élménypark, helyi termelői piac, TV-torony és kézműves ház. Számos önmagában is értékes turisztikai attrakció, ám így együtt pár nyerő tizenegyest jelentenek. A Tourinform Zalaegerszeg kollektívája két évvel ez-előtt, 2021 nyarán egy olyan kisméretű, zsebben is elférő füzetet szerkesztett, amely – a legfőbb nevezetességeket is kiemelve – ötletadó kalauzként szolgált a turisták és a városlakók számára is.

- Az idei nyárra meghirdetett „Hétpecsétes Zalaegerszeg” akciónk célja, hogy a játékban résztvevők minél több helyszínt felkeressenek, minél több szolgáltatást igénybe vegyenek, így minél több élménnyel gazdagodjanak, s ezáltal hosszabb időt töltsenek el a vármegyeszékhelyen. A füzet arra is nagyszerű lehetőséget kínál, hogy a helyiek újra felfedezzék városukat, valamint megismerjék a megújult turisztikai kínálatot – fogalmazott Tuboly Andrea, az idén 25 esztendős iroda vezetője.

A füzetet a programban résztvevőknél is be lehet szerezni.

A 2023. augusztus 20-ig tartó kampány fő célja, hogy a vendégek a füzetben szereplő tizenegy turisztikai szolgáltató közül legalább hetet felkeressenek, s ott – a látogatást bizonyítandó – pecsétet kérjenek a több helyen is hozzáférhető leporellóba. Ezt teljesítve vehetnek részt a 2023. szeptember 5-ei sorsoláson, mely során értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

A füzet egész hétre szolgál „munícióval”, azaz úgy állították össze, hogy a vendég a hét minden napján találjon olyan attrakciót, amit érdemes felkeresnie, s még a múzeumi szünnapokon is élményre találhatnak az összeállítás segítségével.

A kínálat impozáns:

· Alsóerdei Sport- és Élménypark,

· AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark,

· Göcseji Falumúzeum,

· Göcseji Múzeum,

· Gébárti Tóstrand,

· Göcsej Tudásközpont,

· Keresztury VMK – Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház és a Panoráma Népművészeti Galéria,

· Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum,

· Mindszentyneum – Mindszenty József Látogatóközpont,

· TV-Torony Kilátó és Kávézó,

valamint a Tourinform iroda várja a játékos kedvűeket.