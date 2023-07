Még 2001-ben indították el az első tábort, melynek irányításába az akkor Zalaegerszegen szolgáló atyák is bekapcsolódtak – ismertette az előzményeket Molnár János atya, aki papként kísérte a gyerekeket. A létszám az elmúlt esztendőkben folyamatosan nőtt, s a helyszín kiválasztásakor mindig figyelni kellett arra, hogy az iskola és a templom elég nagy legyen a táborozók számára. Így jutottak el korábban Zalalövőre, Salomvárra, most pedig Bagod fogadta a diákokat és kísérőiket. A Zalaegerszeghez közeli faluba 170-en érkeztek, a harmadik osztályosoktól az egyetemistákig, sőt még fiatal felnőttek is bekerültek a csapatba.

Hirdetni idén sem kellett a tábort, hiszen akik egyszer eljöttek, visszatértek, sőt a barátaikat is elhozták magukkal. A tematika felépítésénél egyébként francia mintát követtek. Minden napra egy evangéliumi szakaszt jelöltek ki, amit közösen elolvastak, majd kisebb csoportokban feldolgoztak. A munkához segítő kérdéseket kaptak, melyekkel azt igyekeztek megvilágítani, hogy az örömhírt a mindennapokban hogyan lehet megélni. Szentmiséket is tartottak, délutánonként pedig másfajta feladatokat végeztek el. Ezek egyikeként a gyerekeknek Jézust a hétköznapi jócselekedetekben kellett megtalálniuk. A komoly, mélyreható témák mellett játékosabb részek ugyancsak szerepeltek a menetrendben. Szerveztek például bemutatkozó estet, ahol különböző szereposztásokban rövid színdarabokat adtak elő a diákok. A hőségben természetesen a strandot is felkeresték, és kézműves foglalkozásokon vettek részt. Az ötletgazdák ezekbe a tevékenységekbe úgy csempészték be a vallást, hogy a rózsafüzér csomózása közben a tanulók valakiért imádkozhattak vagy hálát adhattak. A napirendbe még sportnapot és logikai játékokat illesztettek. A programsorozatból kiemelkedett az éjszakai szentségimádás, amikor félórás váltásokban mélyedhettek el hitükben a fiatalok.

S hogy milyen élményekkel gazdagodtak a résztvevők? Az atya szerint a legtöbbjüknek tovább tudták építeni az istenkapcsolatát. A táborozók emellett az őket körülvevő felnőttek személyes példaadásából megtanulhatták, mit jelent hívőnek lenni. Ez ugyanis – mint János atya kiemelte – nem pusztán a vasárnapi szentmiséken való részvételre szorítkozik, hiszen a vallást a hétköznapokban is megélni és gyakorolni kell.