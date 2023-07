A göcseji étkek szombaton egy kerek délelőtti időtöltés irányát és témáját jelölték ki: a zalaegerszegi Tourinform Iroda munkatársa, Tódor Tamás invitálta a városlakókat és a turistákat, hogy az ízeken keresztül ismerjék meg Zalaegerszeg belvárosának kulináris kínálatát, közben pedig bepillantást nyerjenek a város történetébe.

A Szentháromság szobornál

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A "Mi így szeretjük, kóstold meg!" sétának kedvezett az enyhébb nyári meleg, így a társaság nagy kedvvel járta végig a Széchenyi tértől induló városi túrát, amely a nagytemplom mellett a piacra tartott, majd a Deák téren át a Mindszentyneumban ért véget. Induláskor Tuboly Andreával, az iroda vezetőjével Káváson termelt almalét és kortynyi cserszegi fűszeres bort rejtő poharakkal kínálták a résztvevőket. Ezután megismerhettük az eklektikus stílusú Arany Bárány szálloda, a 3000 ezer főbefogadására alkalmas Mária Magdolna Templom és az 1787-ben épült Kazinczy téri régi városháza történetét, úgy, hogy a séta vezetője összehasonlításképpen régi fotókat, metszeteket, rajzokat is mutatott A piacra kanyarodva a Göcsej Tudásközpont Helyi Termék földszintjén működő reggelizőbe tért be először a csapat, ahol a rétes készítéséről hallhatott, sőt, meg is kóstolhatta a meggyes és a túrós rétest, melyet zalai termelők termékeiből sütnek. A rétes után szörpök, ecetek következtek az egervári Vasmancs kézműves gyümölcskészítményeket vállalkozás jóvoltából. Kiderült, a névadás Pogács András üzletvezető egyik kanadai vadászkalandjának az eredménye. Italra újra étek következett az 1925-ben megnyitott, majd 1969-ben a vásárcsarnok épületével kiegészült piacon. A bisztróban Tóth Gábor dödöllét és házi kolbászt készített a sétálva, művelődve kóstolóknak, majd a csarnokban Kissné Kovács Mária várta ezerféle savanyúsággal a társaságot. Az ételek, italok titkairól Tódor Tamás mesélt, aki ezután a megyei könyvtár fűszerkertje felé kalauzolta vendéget. Kocsisné Sipos Rozália könyvtáros avatott be a kert születésének körülményeibe, s egy-egy levendula csokorral is megajándékozta a látogatókat, akik között nemcsak helybéliek, de például a Budapestről érkezett Mayer-család és gyermekeik barátai is ismerkedtek Zalaegerszeg érdekességeivel. Elidőztünk a piac egykori legendás kefekötőjének, Szabó Gyulának a szobránál, melyet Szabolcs Péter szobrász készített.

Első állomás a rétes...

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A túra a Mindszentyneum kávézójában ért véget, ahol az egyik időszaki kiállításhoz stílusosan kapcsolódva ibolyalimonádé zárta a "menüsort". (Sisi királyné kedvenc frissítőjéről van szól, az ő életét mutatja be egy tárlat a Mindszenty biboros emlékezetét őrző múzeumban.

... második a Vasmancs szörpök, ecetek

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A séták folytatódnak: jövő pénteken a város rejtélyes sztorijai kerülnek terítékre, augusztus 4-én időutazás indul a múltba, 7-én, hétfőn híres szerelmek, románcok nyomába eredhetnek az érdeklődők. Legközelebb augusztus 12-én lehet ismét kóstoló sétára indulni Tódor Tamással.