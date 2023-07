Molnár Péter polgármester elmondta, hogy évtizedek óta nem foglalkoztak már a faluban a harangláb állapotával, most az önkormányzat és a helyi segítők részéről felmerült, hogy a nemrégiben megújult kultúrház közelében található építményt időszerű lenne helyreállítani.

-A felújítást szerettük volna gazdaságosan megoldani, segítséget kértünk a helyben is illetékes Zalaerdő Zrt.-től, az erdőgazdaság biztosította számunkra a faanyagot, amiből a harangláb alsó részének deszkáit kicseréltük - mondta Molnár Péter. - Az önkormányzatnak így csak a festéket kellett megvásárolni, a munkát pedig kollégáimmal és a falubeliekkel közösen megoldottuk, segítséget kaptunk az állványozáshoz, a faszerkezet megújításához és a festéshez is.

Hozzátette, hogy a harangláb harangját 1922-ben szentelték fel, maga a faszerkezet korábbi építésű. A tartószerkezeten több dátumot is találtak most a felújítás során, a legkorábbi dátum 1930-as, de az idősebb falubeliek úgy tudják korábban emelték, s a leírások is a 19. század elejére teszik a felállítását. A deszkaborítással fedett zártszoknyás katolikus harangláb érdekessége a bádoggal fedett harangtető mintás fazsindelyek, ezek szintén megrongálódtak, ezért újakra cserélték a régivel megegyező mintázattal, a bádogtető pedig antik bronz színt kapott. A harangláb használatban van, naponta több alkalommal szólal meg benne az elektromosszerkezettel működtetett harang.

A megújított harangláb

Fotó: Korosa Titanilla

A felújított haranglábat e héten szombaton a családi és falunapi rendezvény keretében szentelik fel. A rendezvényen minden korosztályt igyekeznek megszólítani, megtartják a Bakon János Labdarúgó Emléktornát 5 együttes részvételével 8.30 órától, 10 órakor kezdődik a szentmise, délután lesz főzőverseny, RC modellautó bemutató, fotó-és festménykiállítás és gyerekprogramok is. A rendezvény 16 órától rockfesztivállal folytatódik, fellép a TMK Rock Band, a Kocsmazaj, a Nemzeti Hang, a Zorall együttes, majd a Stula Rock zenekar.