A strandolási szokásokat szeretné felmérni a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai kutatócsoportja, a lakosság a válaszadással sokat segíthet abban, hogy a balatoni környezeti mintákból kimutassák a leggyakoribb UV-szűrő vegyületeket (naptejek, napolajak), és megértsék ezek koncentrációjának évszakok függvényében történő változását. Kíváncsiak az UV-szűrő vegyületek vízi szervezetekre gyakorolt élettani hatásaira is. A kutatás figyelmet kíván fordítani az UV-szűrő vegyületek használatának környezeti kockázataira, és lehetőséget teremt arra, hogy időben észleljék az ökológiai szempontból potenciálisan káros hatásokat. Ezáltal hozzájárulnak a Balatont érintő potenciális veszélyforrások valós és vélt környezeti hatásainak jobb megértéséhez, ami fontos információ a döntéshozók számára is. A kérdések többek között a fényvédők használatára, a fürdési szokásokra vonatkoznak, s arra is kitér a kérdőív, hogy a strandolók hajlandók lennének-e a naptejeket lecserélni UV-szűrő ruházatra. A kérdőív itt érhető el: https://www.blki.hu/node/15375