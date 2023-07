Lóránt Beáta polgármester lapunknak elmondta, hogy ezen alkalmon a helyiek és a hazalátogató családok is részt vesznek és együtt töltik az időt. Hangsúlyozta, hogy nagy öröm az önkormányzatnak, a szervezőknek, mikor sokan összegyűlnek az éves falunapon és most is szép számban érkeztek érdeklődők.

A délelőtti éves szentmisét a faluházban Pete Polgár Máté plébános celebrálta. Bagladnak nincs saját temploma, a hívek a szomszédos Resznekre járnak át.

Közben több főzőcsapat is megkezdte a munkát és alágyújtottak a bográcsoknak. Készítettek pincepörköltet, zöldségételt, illetve alföldi gulyást is.

Ellátogatott a rendezvényre Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is, aki köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy Baglad a szépen rendezett kistelepülések sorát gyarapítja a választókörzetben és arra is odafigyelnek, hogy a helyi közösséget építsék, összehozzák az ittenieket és a már elszármazottakat.

A falunap kulturális műsorral, majd bállal zárult, fellépett Herman Gréta, a BB Duó, R-Stone, Böröcz Roli, Toplak Tamás és Erzsó, a vendégelőadó Gergely István volt. A gyerekeknek pedig ugrálóvárral készültek a szervezők.