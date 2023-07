Már évtizedek óta hagyományosan július ezen időszakában rendezik meg a falunapot Kerkateskándon, melyre a helyieket, környékbelieket és a hazalátogató elszármazottakat is várják.

Zsálek Ferenc polgármester elmondta, hogy a programok összeállításakor igyekeztek minden korosztályt megszólítani és többféle lehetőséget is kínálni a látogatóknak. Főzőverseny helyett családi főzést hirdettek, nyolc csapat gyújtott alá a bográcsoknak, de a közösségi kemencébe is befűtöttek, és az önkormányzat is készített bográcsgulyást a vendégeknek. A kultúrházban pedig megnyílt Kovácsevics Árpád helyi hobbifotós természetképeiből összeállított kiállítás.

Michalovics Mónika tartott hangterápiás bemutatót

Fotó: Korosa Titanilla

A falunap további programjában Michalovics Mónika tartott hangterápiás bemutatót, de volt hastánc show is, majd 15 órától Galambos Ferenc bűvész szórakoztatja a közönséget, 16 órától a Csesztregi Pávakör tagjai lépnek színpadra és alapozzák meg a jó hangulatot az esti bálhoz. A gyerekeknek felállították a céllövöldét, ugrálóvárat és a hullámcsúszdát.

A településen idén már több közösségi eseményt is tartottak, legutóbb a horgásztónál családi napon vehettek részt a helyiek, az év hátralévő részére pedig terveznek még horgászversenyt, szüreti felvonulást és Mikulás-ünnepséget is.