A várudvarban tartott eseményen a településvezető hozzátette: büszkék arra, hogy egy szép, rendezett falu Felsőrajk, ahol Vigh László országgyűlési képviselőnek és Nagy Bálint államtitkárnak hála a fejlődés is folyamatos. A pályázati sikereknek köszönhetően megszépülhetett az óvoda, a játszótér, de a gépparkjukat is bővíthették. Több belterületi utat hozhattak rendbe, de új falugondnoki buszt is kaptak.

Majd Nagy Bálint lépett a mikrofonhoz, aki megerősítette a polgármester asszony szavait, s leszögezte: a kormányzati támogatások, a Magyar falu program célja, miszerint erősítse a települések lélekmegtartó erejét csak akkor eredményesek, ha egy összetartó közösség fogadja. Felsőrajk pedig ilyen, az itt élő emberek véleményét maximálisan szem előtt tartva dolgozik a település vezetése. Bízik benne, hogy ez az irány megmarad, így pedig a falu minden bizonnyal még sok beruházásnak örülhet a jövőben.

- Egy település közössége akkor nyugodt, ha a lakókörnyezete tiszta, rendezett és a vezetőik modernizálják az infrastruktúrát - mondta Vigh László. - A lakosság harminchárom éves álma válik valóra a szennyvízhálózat kiépítésével. Felsőrajk mellett Alsórajkon, Kilimánban, Gelsén, Pölöskefőn, Kerecsenyben, Orosztonyban és Pötrétén a magyar állam és az Európai Unió támogatásával 7,3 milliárd forintból készül el a beruházás várhatóan az év végére elkészülhet.

A falunapon a helyszínen pénzadománnyal, kutyatáppal lehetett segíteni a bocföldei "Együtt egy életért, ártatlan állatokért" Egyesületet. A szervezet jelenleg is szerető gazdákat keres több árva kutyának és macskának.