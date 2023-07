Ez is elhangzott a csütörtökön kezdődő négynapos rendezvény sajtótájékoztatóján. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere arról is beszélt, idén a KeszthelyFest csatlakozott a Veszprém-Balaton 2023 EKF-programhoz, így rendkívül változatos kulturális rendezvényeket kínál: a különböző zenei stílusok, a gasztronómia, a humor, az irodalom, a történelem, az állatvédelem, valamint a divat találkozik a rendezvényen.

Mint mondta, az ingyenes rendezvénysorozat minden korosztálynak, a helyieknek és a turistáknak is sokoldalú, szórakoztató és maradandó élményt nyújt majd, és reményeik szerint felpezsdíti Keszthely és a nyugat-balatoni térség kulturális életét, tovább erősítve a kulturális turizmust, ezáltal is csökkentve a szezonalitás okozta gondokat.

Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója kiemelte: a nagyszínpadon olyan népszerű előadók láthatók majd, mint a Csík zenekar és Presser Gábor, az Első emelet, Szikora Róbert és R-GO, a Dirty Slippers, valamint T. Danny. Mellettük pedig neves DJ-k szórakoztatják majd a publikumot.

A Viviera Beach jóvoltából Keszthelyre érkezik majd – mások mellett – Dr. Brs, Krisz Rudi, KKevin, valamint Elektra, Regán Lili és a Purebeat is.

A Várkertben a családoknak kínálnak programokat, lesz például mentes főzősarok, s a gyerekeket is számos koncert és program várja. Az idei KeszthelyFest az irodalom szerelmeseinek is kedvez: a Pethő udvar három pódiumbeszélgetésnek is helyet ad, emellett az olasz kultúra és zene is előtérbe kerül.

Podlovics Péter, a Keszthelyi Televízió ügyvezetője arról szólt a sajtótájékoztatón: az előttünk álló hétvégén közvetítésekkel, sztárokkal készülő interjúkkal számolnak be a kulturális forgatagról.