1964-ben a megkezdődött a termálfürdő kiépítése. Erről a Zalai Hírlap 1965. július 28-ai lapszáma számolt be: „A leendő bejárattól jobbra a nagymedence 317 négyzetméternyi területén folyik a burkolás. Mellette kész már a gyerekek fürdőhelye, a lubickoló, s a terepet is rendezték ezen a környéken. A bejárati épületen a mázoló munkát végzik, s hamarosan sor kerül a burkolásra és a színezésre. E mögött a kabinos öltözők keltenek máris élénk hatást a szemlélőben pasztellszíneikkel, s távolabb előbukkannak – egyelőre sorba állítva – a csurgói Napsugár Ktsz által készített, ízléses, sokszínű egyes kabinok, amelyek külön-külön betonlábakra szerelve kerülnek majd végleges felállításra.” A fürdő ünnepélyes megnyitását augusztus 20-ára tervezték.

A Zalai Hírlap 1965. szeptember 22-ei száma tudósított a frissen megnyitott fürdő iránti rendkívül nagy érdeklődésről. Szeptemberben rekordforgalom volt, a több mint ezerötszáz vendég elhelyezése gondot okozott. Néhány sürgős feladat megfogalmazódott ekkor: „A medencék tervezett nagyobbításán, illetve a fedett fürdő építésén kívül feltétlen megoldásra vár az öltözők számának növelése. A jelenlegi férőhely kevésnek bizonyult, így vasárnap is sokan öltöztek ballonok, orkánok védelme alatt. Kicsi a parkírozó hely is, a járművek hosszú sorban álltak az amúgy is keskeny út mentén, akadályozva a forgalmat.”

