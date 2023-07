A zalai görögkatolikus közösség a besenyői városrészben vásárolt magának egy telket, amelyből két kezük munkájával közösségi teret alakítanak ki maguknak. A területet már rendbe tették, az épületet átalakítják. A zalai közösség kezdeményezésére az ingatlan keleti végében, a 74-es, kanizsai útról jól láthatóan egy nagymérető ikonkeresztet állítottak. Az ikont dr. Janka Gábor kazincbarcikai görögkatolikus pap, ikonfestő alkotta. A vasi és a zalai közösséget vezető Elek Antal szervezőlelkész szerint a kereszt állítása a szépen gyarapodó közösség erejét is megmutatja, hiszen azt már saját területükön állították, a kereszt fa anyagát adományként kapták és az ikon árát 10 család adta össze.

Kocsis Fülöp érsek Debrecenből a BMW túramotorral érkezett Zalabesenyőbe

Fotó: Fincza Zsuzsa

A piknikkel összekötött találkozóra szinte percnyi pontosan "robogott be" a metropolita, méghozzá szó szerint: egy BMW F800GT túra-motorkerékpárral, amit a Görögkatolikus Motorosok Közössége (akinek védnöke) bocsátotta a rendelkezésére. Kísérője, Nádró János, a motorosok vezetője elmondta: Kocsis Fülöp érsek amellett, hogy gyakran motorozik, az extrém sportokat (például: ejtőernyős ugrás) is kedveli. Ezúttal Debrecenben délelőtt féltizenegykor pattantak nyeregbe és 17 órakor gördültek be a motoraikkal a zalaegerszegi helyszínre.

Kocsis Fülöp érsek, metropolita és Elek Antal szervezőlelkész a besenyői közösségi téren egyezteti a teendőket

Fotó: Fincza Zsuzsa

A metropolita atya 2019-ben alapította meg a Szombathelyi Szervezőlelkészséget, amelyhez vasi és zalai települések tartoznak. Elek Antal szervezőlelkész heti két alkalommal tart istentiszteletet a zalabesenyői Árpád-kori templomban s gyakran szervez programokat is.

A zalabesenyői Alexandriai Szent Katalin kápolnában az istentisztelet és a szent liturgiát Kocsis Fülöp érsek, metropolita tartotta

Fotó: Fincza Zsuzsa

Kocsis Fülöp érsek lapunknak elmondta, a keresztállítással elsősorban a közösség megerősítése volt a cél. Az keresztnek különleges jelentősége van a görögkatolikus liturgiában, ékessége és erőssége a vallásuknak, gyakran rajzolják magukra, hitük szerint Jézus Krisztus üzenetéit hordozza, szeretetét jelzi, s a legfőbb fegyverük az ördög ellen.

Az istentisztelet után az érsek és a szervezőlelkész vezetésével a kápolnából az ingatlanukra és a kereszthez vonult a csoport

Fotó: Fincza Zsuzsa

A találkozó kedden este piknikkel, baráti beszélgetéssel zárult. A szerda hajnali istentiszteletet, a vecsernyét és és szent liturgiát is Kocsis Fülöp metropolita és Elek Antal szervezőlelkész tartotta.