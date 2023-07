Lapunknak korábban írtunk már arról, hogy a szakszervezet tulajdonában lévő ház megvásárlásához támogatókat keres az önkormányzat. Többek között téglajegyek árusításával, egyéb adományokkal és jótékonysági rendezvényekkel igyekeztek előteremteni az adásvételhez szükséges összeg egy részét, de ingatlanértékesítésből származó bevételeiket is erre a célra fordították. Az összefogás végül sikert hozott, az önkormányzat határidőre elő tudta teremteni a szakszervezettel már korábban megkötött megállapodásban szereplő összeget, így a művelődési ház tovább működhet.

- A felhívásunkat követően nagyon sokan siettek a segítségünkre, magánszemélyek és vállalkozók is szerepeltek az adományozók között – mondta Csatlós Csilla polgármester. – Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki e számunkra nagyon is fontos ügy mellé állt. Ismét bebizonyítottuk, hogy értelmes célok érdekében meg tud valósulni egy széles körű alapokon nyugvó összefogás. Nekünk most az a feladatunk, hogy továbbra is élettel, tartalommal töltsük meg az intézményt.