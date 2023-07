Nemcsak a Balaton hőmérséklete, az oda érkező vendégek száma is jelentősen emelkedett július harmadik hétvégéjén. A nyár eddigi legmelegebb napjaiban nem csak belföldi, hanem külföldi vendég is sok volt az adatok szerint. Jelentősen megugrott az egynapos turisták száma is, a legtöbb vendég Siófokon volt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból az is látszik, hogy hat balatoni településen volt a térségbe érkező vendégek fele – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Az NTAK legfrissebb adatai alapján az első, csapadékos júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére 7 százalékkal nőtt a Balaton partján, július második hétvégéjéhez képest pedig közel 10 százalékkal foglaltak többen a térség szálláshelyein a hónap harmadik hétvégéjén.

Júniusban 5 százalékkal több belföldi és 3 százalékkal több külföldi vendég érkezett a bázisnak számító 2019-hez képest. 2022-höz viszonyítva idén júniusban a külföldi vendégek száma 19 százalékkal, a vendégéjszaka forgalom pedig 8 százalékkal volt magasabb.

A mobilcella adatok szerint az egynapos turisták száma 22 százalékkal emelkedett júniusban. Az egy napra indulók száma minden vármegyéből nőtt, de leginkább Tolnából (+40 százalék), Zalából (+39 százalék) és Nógrádból (+34 százalék) indultak el így a legtöbben. Júniusban a leglátogatottabb attrakció az Aranypart szabadstrand Siófokon, a Malom-tó Tapolcán, valamint a Zalakarosi fürdő volt. Mindhárom látogatottsága emelkedett, 9, 10, illetve 26 százalékkal. Július 1-12. időszakra vizsgálva a belföldi látogatások növekedési üteme még jelentősebb, 14 százalék, 11 százalék és 50 százalék.

– A Zalakarosi Fürdő népszerűsége az idei évben megkérdőjelezhetetlen, ezt a számok is alátámasztják – szögezte le Végh Andor vezérigazgató. – Az április végi nyitásnak köszönhetően a fürdőre érkező vendégek már egész korán csobbanhattak a szabadban. Az iskolai szünet beköszöntével pedig az élménystrand teljes egésze a látogatók szórakozását és kikapcsolódását szolgálta, tettük mindezt úgy, hogy az árainkon semmit sem emeltünk, sőt árstopot hirdettünk. Idén az Adrenalin csúszdaparkot is megnyitottuk június 16-val, amellyel újabb elismerést zsebeltünk be a fürdő látogatóitól. Minden évben a megújulásra törekszünk, tettük ezt 2023-ban is, olyan attrakciókkal bővítettük a szolgáltatási palettánkat, mellyel egy teljesen új célcsoportot tudtunk bevonzani. Sportmedencénk, mely korábban egy kihasználatlan területe volt a fürdőnek, igazi beach hangulattal kelt életre. A beltéri gyermekvilág és a kültéri családi medence is új játékelemekkel gazdagodott a legkisebb vendégeink határtalan örömére.

A Balatonnál a szálláshelyi bevételek értéke 38 milliárd forintról 48 milliárd forintra emelkedett az első félévben, ami 26 százalékos növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az idei júniusi 15,8 milliárd forint szálláshelyi árbevétel 7 százalékkal volt magasabb, mint 2022 júniusában, a júliusi árbevétel pedig 9 százalékkal több a tavalyihoz képest.

A térség települései közül a vendégéjszakák száma alapján Siófok volt a legnépszerűbb 130 ezer vendégéjszakával, ezt követte Balatonfüred 102 ezer, Hévíz 100 ezer és Zalakaros 65 ezer vendégéjszakával, de sokan voltak Zánkán, és Zamárdiban is. Ez a hat település adta a térség teljes vendégforgalmának 51 százalékát.

A jó idő mellé kiemelkedő vízállás is társul – évek óta nem volt olyan magas a Balaton vízállása nyáron, mint most. Míg 2020-ban 100 centiméter, 2021-ben 105, 2022-ben 88 centiméter volt a Balaton vízszintje, most 108 centiméter.