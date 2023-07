július 1-jétől a helyi járatokon is igénybe lehet venni az új típusú vármegye- és országbérleteket. Az április 24-i értékesítés elindítása óta már több mint 830 ezren vásároltak újfajta bérletet országszerte. Ebből 563 ezer az eladott vármegyebérletek száma. Zalában érvényes teljes árú, 9450 forintos bérletet 10.430-an, 90 százalékos kedvezményű, 945 forintba kerülő változatát pedig 5878-an választották.

A társaság szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint az új bérletet a helyi közlekedésben történő használatakor csak be kell mutatni a személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt, amelynek számát megadták a bérletváltáskor. Az utazóközönség ezzel egy időben már azt is megtapasztalhatta, hogy néhány hete az új, elektromos meghajtású autóbuszok járják a város, így korszerű és kényelmes utazási körülményeket biztosítanak, ami arra is ösztönözheti az autósokat, hogy a közösségi közlekedést válasszák. Összesen 11 darab elektromos meghajtású, BYD K9UD típusú autóbuszok álltak forgalomba június elejétől a zalai vármegyeszékhelyen. Az alternatív meghajtású, lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású járművek az eltelt néhány hétben több mint 30 ezer kilométert teljesítettek az utasok és az autóbusz-vezetők megelégedésére. A fejlesztésnek köszönhetően a helyi buszállomány átlagéletkora mindössze 5,7 évre csökkent, a város szén-dioxid-terhelése pedig 652 tonnával, több mint 360 autó kibocsátásának megfelelő mennyiséggel mérséklődhet évente, áll a közleményben.

Zalaegerszegen tavaly meghaladta a hétmilliót az utazások száma a helyi buszjáratokon, idén az első öt hónapban pedig hárommillió utazás során vették igénybe az egyre fejlettebb buszparkot a városon belüli 27 vonalon. A társaság reméli, hogy az új bérlettípusok érvényességének helyi járatokra való kiterjesztésével remélhetőleg még több zalaegerszegi utas fogja kiváltani a vármegye- vagy az országbérletet, és a korszerű közösségi közlekedési szolgáltatásoknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a város környezetterhelése, zsúfoltsága.