Az alábbiakban összegyűjtöttük az előttünk álló hétvége és a hétfői nap rendezvényeit.

A Göcseji falvak megnyitják kapuikat, hogy láttassák, mitől egyedi ez a vidék, ahol érezhető, ízlelhető Göcsej esszenciája. Látogassunk el a göcseji dimbes-dombos tájra! Fedezzük fel a környéket! Ismerkedjünk meg a helyi emberekkel és élvezzük a vendégszeretetüket! – ezekkel a felvezető gondolatokkal invitálnak a szervezők a július 7-e és 16-a között rendezendő dombé­rozós programokra. Lássuk a következő napok kínálatát:

Pénteken 18 órától a Becs­völgye-Barabásszegi Turista Pihenőhelyen a Dombérozó Dobbantóval kezdődik a program, a házigazda Magai Ágota. Szó lesz a népi építészetről, bemutatják Salamon Imre kőművest, aki a helyivel együtt 110 kemencét épített már a tájegységben, illetve Págyi Zsóka keramikust és Zsigray György kovácstanoncot. 19 órakor kezdődik a Múzsák találkozója Karáth Anita költő, tanár (a múzsák bemutatója), Szálinger Balázs költő (Petőfiről), Bődey János fotóriporter („Petőfi utcák népe” fotóprojekt) és ifj. Horváth Károly népzenész részvételével. 20 órától a Göcsej Gasztro Gazdagon program (Miszori József „Boby” ízei alapján), majd 21-től népzenei és világzenei koncert (ifj. Horváth Károly és tanítványai, Völgyi Banda) kínál élményt.

Szintén pénteken 19 órától Nován, a művelődési otthonban a Csádé Zenekar nagykoncertet és táncházat tart. Nagylengyelben 18.15-kor indul a faluháztól a 10 kilométeres Göcseji alkonyat gyalogos túra (a részvételhez előzetes regisztrációra volt szükség), a célállomás a becsvölgyei Dombérozó Dobbantó helyszíne. Szintén Nagylengyelben, a Kis Göcseji Kincsesházban 16 és 19 óra között látogatható a népi mesterségek kiállítása, valamint interaktív kézműves-foglalkozás zajlik Mecséri Cecíliával (népi kismesterségek oktatója) és Nagy Tamással (kosárfonó).

Szombaton 8 órától Nován, a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban tartják a Göcseji Dombérozó ünnepélyes megnyitóját és a göcseji értékeket, a települések jellegzetességeit bemutató kiállítás is itt várja a közönséget. Az 50 éves Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület néptáncegyüttesének és rézfúvós zenekarának menettáncával vonulnak a résztvevők a Göcseji Aratónapok megnyitójára, amelynek 9 órakor a sportcentrum ad otthont. Dr. Nagy István agrárminiszter, a rendezvény fővédnöke és Vigh László országgyűlési képviselő nyitja meg a kézikaszás aratóversenyt és a kísérő kulturális műsorokat. Lesz egyebek közt tarlófutóverseny, aratási ételek bemutatója, 14 órától táncegyüttesek lépnek fel, 15.50-kor a rajzpályázat, 17 órakor pedig az aratóverseny eredményhirdetését tartják. 19 órakor kezdődik a Göcsej vendégül lát program, 20 órától a Palya Bea Trió lép fel, 22 órától pedig a Kanizsa Csillagai együttes tart koncertet és táncházat. 14 órakor kerékpártúra is indul a sportcentrumtól; a résztvevők 60 kilométert tehetnek meg a dimbes-dombos zalai tájon.

Szentkozmadombján ugyancsak szombattól egy héten át, 9 és 19 óra között látogatható Nagy László aranydiplomás agrármérnök magángyűjteménye a Jókai u. 3. szám alatt, ahol a falusi ember életéhez kapcsolódó használati tárgyakat ismerhet meg a közönség. „Mesél a múlt és mesél Nagy László egy igazi gyűjtő szenvedélyével és tudásával… a tárlat végén megnézhetjük a híres göcseji pipitérszedőt” – invitálnak a szervezők.

Káváson szombaton 11 órakor indul a túra a Borona úton, helyi borok kóstolásával a „likas” pincéknél. 19 órától a Szabó-hegyi Dombi-pincénél népzenei műsor várja a vendégeket, 20 órakor közös éneklés kezdődik. A tájházakban kiállítások láthatók, a Szényi-portán pedig kortárs festészeti tárlat kínál élményt a látogatóknak.

Kustánszegen szombaton 13 órakor túra indul a tó körül, majd a templomdomb és a tájház bemutatása következik. A nap további részében Márkus Gyuláné Ilonka nénivel lehet beszélgetni, akinek ízes beszéde gyönyörködtető. Népi „küszólások” felolvasása is segíti a göcseji tájszólás megismerését. 17 órától a kultúrházban Lénárt Ferenc Léna tart elő­adást: bemutatja Bringával a világ körül című kisfilmjét.

Csertalakoson, a pihenőpark-vendégháznál szombaton 10 és 18 óra között honfoglalás kori íjászfelszerelések készítésének bemutatása zajlik, és a tradicionális íjászkodással lehet megismerkedni Füspök Zoltán és a Magyar Történelmi Íjász Társaság közreműködésével.

Vasárnap Gombosszegen, a faluháznál 11 órakor kezdődik a Göcseji körte éve 2023 című rendezvény, ahol a hagyományos körtefajtákkal, tájképi és természeti értékeikkel ismerteti meg az érdeklődőket Oszkocsil Zoltán. A lovas­udvar és a Deres Tejes Porta házigazdái 8 és 11 óra között várják a látogatókat.

Zalaegerszeg-Szenterzsébethegyen a Völgy Birtoktól vasárnap 10 órakor séta indul a kápolnához, majd 14 órától a birtokon gyerekprogramokkal, Zala megye népzenei gyűjteményével várják a látogatókat. A házigazda ifj. Horváth Károly népzenetanár, a népművészet mestere.

Csonkahegyháton, a falu­házban vasárnap 18 órakor Tóth Norbert képzőművész nyitja meg Szirkovics Evelin festőművész-hallgató kiállítását. Gitáron közreműködik Horváth Panna.

Hétfőn a becsvölgyei faluházban 19 órakor kiállítás nyílik a település történetéről.

Petrikeresztúron hétfőn 18 órától Szabó Siklódi Lia ad koncertet a tájházban. Págyi Zsóka kerámiáit és a Petrikeresztúri Tájszobát is megtekinthetik a látogatók az est során.

Milejszegen hétfőn 18 órakor templomi koncertet ad Farkas Alexandra énekművész és Patai Rebeka orgonaművész. 19 órától a faluházban megtekinthető a település értékeit bemutató fotókiállítás.