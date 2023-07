Ideiglenes befogadójuk szerint különleges kis csapat. „ Félhosszú szőrű, extra mintás, 2 hónapos minimonyók. Természetesen alomtiszták, jelenlegi ideiglenes gazdijuk kutyusát szeretik. Ez még egy pont arra, hogy mennyire menő catek (de ez szoktatást igényel nyilván). A kiscicák minden élősködőtől mentesek. Kanapécicák már most is, további életük is lakásban kell, hogy teljen. Ivartalanítási kötelezettséggel fogadhatóak örökbe, nyilván külön-külön is, de Úritök és Umpalumpa imádják egymást” – írja befogadójuk.

Forrás: Bársonytalp Zala Egyesület