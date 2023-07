A Huszti és Németh Zenés Színházi Mesterkurzus égisze alatt most már több éve a községben rendezik meg ezt az eseményt – tudtuk meg Buday Mihálytól, a rendezvényt támogató Buday Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökétől. Mint Buday Mihály elmondta, a jelentkezők a hét nap során nemcsak éneket, hanem mozgásfortélyokat is elsajátíthattak a két szakembertől, ugyanakkor módjuk nyílt arra, hogy a színpadon rövid jeleneteket gyakoroljanak, előadjanak. A képzés vezetőinek nagy könnyebbség, hogy Zalaszentgyörgyön a hozzájuk beiratkozó fiatalok közönség előtt is szerepelhetnek. Az intenzív tanulási időszakot a Klasszikusok éjszakáján, koncerttel tették emlékezetessé, ahol Huszti Bernadett Mária és Németh Bálint mellett hallgatóik - Kardos Eszter, Lőrincz Marianna, Nagy Katinka, Horváth György, Jandó Katalin és Gyenese Szulamit - léptek fel. Éneküket Farkas Berta zongoraművész kísérte. Műsorukba a zenetörténet nagyjaitól válogattak, így repertoárjukba Bizet, De Curtis, Richard Strauss és Puccini darabjai kerültek, de Erkel Ferenc és Kálmán Imre művei is felcsendültek. A programot állami támogatással és a Buday Közhasznú Alapítvány által elnyert pályázati forrásból valósították meg. Az alapítvány tagjai egyébként minden ilyen és ehhez hasonló kezdeményezést felkarolnak. Teszik ezt azért, mert a kezdetektől küldetésüknek tekintik, hogy támogassák hazánkban és határon túl a tehetséges fiatalokat. S nemcsak ezt a nemest célt igyekeznek szolgálni, rendszeresen szerveznek a településen kulturális seregszemléket. Legközelebb a látogatókat augusztus 5-én várják Zalaszentgyörgyre, az Ízes Göcsej elnevezésű rendezvényre. Ennek koordinálását és lebonyolítását a Kiss István György Népművészeti Hagyományőrző Alapítvánnyal közösen végzik majd.