A hivatalban egy prezentációval fogadták az ítészeket, melyen Biczó Tamás, a Karos Park Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője mutatta be a várost. Elmondta: kiemelt zöldterületük a Zalakarosi Fürdő, a Termáltó és Ökopart, valamint a Karos Korzó. A zölddel fedett rész 47 ezer négyzetméter, melyet közel 13 ezer fa és 65 ezer virág díszít. A termálónál pedig az új irányvonalat követve virágos rétet kerítettek el, s a környező területeken igyekeztek különféle természetes odúkat létesíteni.

Lancsák Lajos, a zsűri elnöke, nyugalmazott nagykanizsai főkertész elmondta: idén már közel 400 település méretteti meg magát 549 pályázattal. A kertész- és tájépítészmérnökök, turisztikai szakemberek közreműködésével javában zajló zsűrizés után az őszi, ünnepélyes díjátadón derül majd ki, hogy közülük mely közösségek kapnak elismerést környezetszépítő munkájukért.

- A zsűrizés nemcsak a virágokról szól, hanem általában a környezetszépítésről - fogalmazott. - A klímaváltozás idején többféle új, innovatív és példamutató irányra is figyelünk. Zalakaros ebben az élen jár, hiszen az új városközpontjukban, a Karos Korzón országos hírnévvel büszkélkedő esőkertek létesültek. Ennek lényege, hogy a területre lehulló csapadékvizet megőrizze és ne engedje ezt a vizet elfolyni feleslegesen. Enyhe lejtésű mélyedést készítenek, az aljában összegyűlik a víz, mely lassú párolgásával a terület növényvilágát fenntartja.

A nyugalmazott főkertész hozzátette: figyelmük kiterjed a környezet ápoltságára, tisztaságára, illetve a virágok, a cserjék és a fák arányára a településen. Odafigyelnek a környezetvédelemre, így pontozzák a hulladékgazdálkodást, az általános környezetvédelmi megoldásokat, fejlesztéseket.

- Zalakaros 1995-ben csatlakozott a Virágos Magyarországért Mozgalomhoz, 2002-ben a Városok kategóriában első helyezést, majd 2003-ban az Entente Florale európai versenyen ezüst minősítést szereztünk - mondta Novák Ferenc polgármester. - Tavaly az ezer főnél népesebb kisvárosok között Zalakaros győzött. Az év végére a verseny egyik szervezője, a Magyar Turisztikai Ügynökség úgy is dönthet, hogy ebben a kategóriában ismét európai porondra léphetünk, ami nagy megtiszteltetés lenne.

A városvezető szerint nem feltétlenül a jó eredmények miatt neveznek, hanem a zsűrizések is élményt jelentenek számukra, hiszen a szakértőktől sok hasznos tanácsot kapnak. A változásokra nyitottak, hiszen a jó szándékú kritikák előrelendítik a települést is.

- A fő verseny mellett neveztünk még az év fasora kategóriába a Hegyalja utcai gömbkoronás csepleszmeggy díszfákkal, melyeket már az előző évben is megdicsértek a kertészmérnökök, így most a magyarországi fasorok között is megmérettetjük - tette hozzá Novák Ferenc.