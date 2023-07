A fesztiválon számos hazai és külföldi szaktekintély, közéleti személyiség, akadémikus osztotta meg gondolatait: 60 előadó, több mint 15 országból fogadta el a szervezők meghívását. Sebastian Kurz, korábbi osztrák kancellár Ausztria és Magyarország kiváló kapcsolatáról és stratégiai jelentőségéról beszélt. Michael Knowles amerikai politikai szakkommentátor frissen, magyar kiadásban is megjelent könyvét mutatta be és Magyarország családpolitikáját méltatta. Vlad Marinescu, a Nemzetközi Judo szövetség főigazgatója, a Nemzetközi Esportszövetség elnöke pedig a sport kulturális jelentőségéről osztotta meg gondolatait. Az akadémiai előadások mellett több magyar miniszter és vezető politikus válaszolt kérdésekre, illetve ütköztette véleményét. Izgalmas viták zajlottak a jogállamiságról, az oktatáspolitika elmúlt 10 évéről, az akkumulátorgyártásról és az újságírás helyzetéről is.

Az úgynevezett Edu sétányon interaktív és családi programokkal várták az érdeklődőket, mindhárom nap hömpölygő tömeg volt kíváncsi az MCC képzési programjaira, intézeteire, illetve partnerszervezetekre és diákcsoportokra. 100 kiállító volt jelen a Kis Duna mentén és a Lőrinc utcában. Az esti és hajnali órákban pedig a magyar könnyűzenei élet nagyágyúi adták a talpalávalót. Fellépett Ákos, a Bagossy Brothers Company, Dzsúdló, T-Danny, a Balkán Fanatic és még sokan mások. Óriási siker volt a Folk Sátor, ahol előadásokon, táncházakon, népzenei bulikon vettek részt fiatalok, idősek.

Ahogy Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója fogalmazott, az MCC otthonra lelt Esztergomban. A rendezvény a Kárpát medence legjelentősebb szakmai-könnyűzenei fesztiváljává nőtte ki magát. A sikertörténet folytatódik: 2024. augusztus 1. és 3. között ismét felpezsdül Esztergom, újra megrendezik majd az MCC Fesztet.