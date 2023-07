Egy fillér önkormányzati támogatást sem kaphat a Kanizsa Aréna.

Az eddig kifizetett pénzeket is vissza kell utalnia a létesítményt üzemeltető kft.-nek, mivel az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója elindította a cég végelszámolását - jelentette be a kedden tartott sajtótájékoztatón Szabó Szilárd, a Fidesz nagykanizsai frakcióvezetője. A Kanizsa Aréna új ügyvezetője, s egyben végelszámolója, Karácsony Károly nemrég levelet írt Balogh László polgármesternek, hogy a cég fizetőképességének megőrzése érdekében az eredeti ütemezést előrehozva 22,5 millió forintos támogatást kér az önkormányzattól - mondta Szabó Szilárd. - Erre azonban nincs lehetősége az önkormányzatnak, hiszen a helyi rendelet kimondja: nem adható önkormányzati támogatás, amennyiben végelszámolási eljárás van folyamatban egy cég ellen és a meglévő támogatói szerződéstől is kötelezően el kell állni ebben az esetben. Szabó Szilárd rámutatott: teljesen nyilvánvaló, hogy az ÉVE előre megfontolt szándékkal akarja tönkre tenni a Kanizsa Arénát, csak azért, mert azt a kormány építtette a kanizsai embereknek.

A zalaegerszegi faültetési program keretében 2019 óta már 9430 új facsemetét ültettek.

Az a cél, hogy 2024 végére elérjék a 10 ezret, közölte Balaicz Zoltán a Facebook-oldalán. A Gébárti-tó mellett 50 kőris-, juhar- és hársfát ültettek el a Zalaegerszegen táborozó beregszászi gyerekek a teskándi iskolások, a Zalaegerszeg Városi Diákönkormányzat, valamint a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete és a Zalaegerszeg Barátai Egyesület tagjai. Zalaegerszegen kiemelten kezelik a környezetvédelmet, a klímaváltozás elleni küzdelmet, közölte a polgármester. Klímastratégiát dolgoztak ki, melynek fontos része a környezetkímélő hulladékgazdálkodás, az egészséges ivóvízellátás, a biztonságos szennyvízkezelés, a megújuló energiaforrások használata, az energiatakarékosság, az újrahasznosítás, a zöld közlekedés és a még több zöldterület.

Elbúcsúztak Ocsovai Grácián ferences szerzetestől

Nagy szeretet és tisztelet övezte a zalaegerszegi hívek körében Ocsovai Grácián ferences atyát, a Jézus Szíve templom plébánosát, aki 14 év szolgálat után új állomáshelyre, Szegedre került. Grácián testvértől a Zalaegerszegért Díjas Buktáné Dr. Hetesi Magdolnával közösen búcsúzott el Balaicz Zoltán polgármester a Városházán. A polgármester úgy fogalmazott: biztosak vagyunk benne, hogy a Zalaegerszeget ábrázoló kép Szegeden is a szobája falát fogja díszíteni és rátekintve sokat gondol majd ránk, mint ahogy nekünk is hiányozni fog a mindig kedves, optimista, hitet és reményt sugárzó személyisége. Utódja plébánosként Kis Kornél, eddigi káplán lesz.

Pro Negotio Universitate kitüntetést kapott dr. Lukács Gábor, a Georgikon campus docense a MATE gödöllői évzáró szenátusi ülésén.

Az elismerést prof. Gyuricza Csaba rektor nyújtotta át a keszthelyi szakembernek, „kulturális értékeink megőrzése és hagyományaink ápolása érdekében végzett áldozatos tevékenysége és közösségteremtő munkája” elismeréseként. A Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem első embere kiemelte dr. Lukács Gábor áldozatos munkáját, amellyel a keszthelyi származású Szendrey Júlia szülőházát gondozza, fejleszti s ápolja, erősítve kultuszát. A kicsi emlékszobából mára emlékház lett, és az egész épület kulturális funkcióval telt meg.

Zalakaroson a Karos Korzó rendezvénytermében tartotta negyedéves klubvezetői értekezletét a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége.

Az online portáljuk szerint a szövetség megalakulásának kezdete több mint 30 évre nyúlik vissza, arra az időre, amikor a Magyar Televízió „Életet az éveknek” nyugdíjasoknak szóló műsora készült. Egy baráti kör a jogszabályi lehetőséget kihasználva, 1989. március 29-én civil szervezetté alakult. Célul tűzték ki az idősek, nyugdíjasok, baráti körök és klubok együttműködésének megteremtését, erősítését, fejlesztését.

Kézművestáborban alkotnak a gyerekek a zalaegerszegi skanzenben.

Csiga, angyal, virág, baba és még sokféle különleges játék kerekedhet ki csuhéból és pár hozzávalóból, no meg fantáziából, kézügyességből - Nagyari Katalin, a népi kismesterségek szakavatott oktatója irányításával formálódtak az alkotások a gyerekek ujjai között a falumúzeumban. Varju András, a falumúzeum vezetője elmondta, az ezredforduló táján hirdették meg először a népi kismesterségeket bemutató kézművestáborukat a 7-12 éves gyerekeknek. Töretlen népszerűségnek örvend azóta is a kezdeményezés, volt olyan esztendő, amikor kilenc turnust is lebonyolítottak, és érkeztek résztvevők még a határon túlról is. Idén azonban változott a helyzet, a programra harminckét gyermek jelentkezett, ezért egy tábort tartanak, a foglalkozások hétfőn kezdődtek. Az élmények azonban most is bőségesek.