A hét közepén kezdődik például a székesfehérvári Fezen, amely szimpla egy városi rendezvényből az egyik legvonzóbb vidéki fesztivállá nőtte ki magát. Köszönhető mindez annak is, hogy egy időben meg merték lépni a külföldi előadók felléptetését, s ez azóta is fontos vonzerőt jelent számukra a hazai kínálatban. Idén olyan világsztár előadókat várnak Székesfehérvárra, mint az európai heavy metal piacvezetőjének számító német Helloween, a gördeszkások zenekaraként is emlegetett Guano Apes, vagy az erőteljes nosztalgiafaktorra építő Village People, amely a Y.M.C.A. című dalával a hetvenes évtized egyik legnagyobb, máig közkedvelt diszkóslágerét jegyzi. A Fezen emellett a hazai pop- és rockzenei paletta majd’ valamennyi jelentősebb előadóját felvonultatja a Road zenekartól kiindulva Majkáig bezárólag.

Goyán Zsolt, alias Goya, a Road zenekar gitárosa

Fotó: Gyuricza Ferenc

A zalai-vasi régió legkedveltebb zenei fesztiválja, az AlteRába fontos változásokat él át ez évben, egyrészt az időpontja is áttolódott július első feléről augusztusra, s ezúttal a programja is sokkal visszafogottabb lesz. Hegedüs László fesztiváligazgató szerint előbbinek praktikus okai vannak, a fesztiválnak helyet adó Rába Szabadidőközpontban felújítási-átalakítási munkálatok zajlanak, amit nem tudtak befejezni a megszokott júliusi időpontra. A tartalmi változások kapcsán már fontosabb okokat említett az AlteRába alapítója.

Schoblocher Barbara, az egyik legnépszerűbb hazai fesztiválzenekar, a Blahalouisiana énekesnője

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Átalakulóban van a fesztiválpiac, ennek egyik fontos jele, hogy trendváltás van, ma egészen más a fiatalok kedvence, mint néhány évvel korábban, s bizony az árak is elszabadultak – magyarázta. – A 14 évvel ezelőtt indult AlteRábára hosszú ideig a folyamatos növekedés volt jellemző. Három nappal kezdtünk, majd négy, s végül öt napos lett, amiről később kiderült, hogy mind a közönségnek, mind a fellépő zenekaroknak sok volt már egy kicsit. Egyrészt ezért, másrészt az említett trendváltás miatt is úgy láttuk, hogy hozzá kell nyúlnunk a fesztiválhoz, ezt a fellépők névsorára ugyanúgy értem, mint a rendezvény felépítésére és filozófiájára. A tervünk most az, hogy hosszú távon négy naposra visszük vissza az AlteRábát, ám miután a Covid alatt hatalmas veszteséget szenvedtünk el, továbbá ahogy a fellépők árait láttuk, egyelőre megállunk a három napnál. Az sem titok, azokat a zenekarokat hívtuk meg, akikkel meg tudtunk állapodni, mert nem szerettünk volna 10 ezer forintnál drágább napijegyet árulni. Olyan Körmenden rendszeresen megforduló zenekarok lesznek nálunk láthatóak, mint a 30Y, az Esti Kornél, az Elefánt, a Pál Utcai Fiúk vagy az Auróra, de elhívtuk Beton.Hofit is, ő az új generáció egyik legtehetségesebb előadója. A 2023-as esztendő számunkra tehát egy kiváró év lesz, meglátjuk, hogy miként alakul a nézőszám, s majd annak ismeretében építkezünk tovább.

A Balaton Sound idén erős megújulást hozott a hazai fesztiválpiacon

Fotó: Bodnár Boglárka

Egészen más közönségréteget céloz meg a Balaton Sound, amely prémium kategóriás elektronikus zenei fesztiválként vonult be a köztudatba. A június végén már lezajlott rendezvény idén új alapokra helyezte működését, azaz minden korábbinál több nemzetközi sztár pörgette a szetteket, tovább bővültek az elektronikus zenei műfajok, valamint az egyedi beach-party hangulatnak díszletet adó látványvilág is megújult. A VIP élmény meghozta a várt eredményt, a hétvégi napokon teltháznyi közönség élhette át a felhőtlen szórakozás örömét.

- A pandémiát követő tavalyi, visszatérő évünk után szerettünk volna erős megújulást hozni, és azt hiszem, ez maximálisan sikerült is – foglalta össze Filutás Anna, a Balaton Sound projektvezetője. – A fellépőkkel való hosszas egyeztetések, a programhelyszínek kialakítása és design-ja, a napközbeni programok bővítése, a látványvilág minden részletének aprólékos tervezése és a szolgáltatások fejlesztése meghozta az eredményt és sikerült egy olyan fesztivált összehoznunk, amelyre méltán lehetünk büszkék, és öröm számunkra, ha a látogatóink és a sztárjaink a jóhírét viszik szerte a nagyvilágban.

Filutás Anna azt is hozzátette: az idei közvéleménykutatásuk egyik eredményként 2024-ben újra július elején tartanák a fesztivált, hiszen a június végi érettségi- és a vizsgaidőszak miatt itthon és a külföldi kulcspiacokon sokan kénytelenek voltak lemondani a fesztiválról.

A zenei fesztivál elsősorban a fiatalokat célozzák meg

Fotó: Bodnár Boglárka

Nem tartozik a szokványos zenei fesztiválok közé, de éppen különleges és visszafogott hangulata teszi vonzóvá az ország Művészetek Völgyeként ismert legnagyobb összművészeti rendezvénysorozatát, amely szintén ezekben a napokban zajlik a Balaton-felvidék nyugati térségében, Zalából is könnyedén elérhető régióban. Irodalom, színház, kortárs táncművészet, mozi és kézművesség jelenik meg a zene mellett a kínálatban, de rengeteg értékes beszélgetésre is lehetőséget teremt a július 30-án záruló fesztivál. Akit mégis a zene vonz, annak többek közt a Quimby, Zorán, a Blahalouisiana, vagy éppen a Csík zenekar és Presser Gábor együttműködéseként létrejött A dal a miénk 2.0 produkció jelentheti a hívószót.

Az elmúlt évek során a hazai fesztiválpalettáról két jól ismert is név eltűnt. A rock és metal zenék kedvelőit megcélzó, s az említett műfajok nemzetközi sztárjait is felléptető Rockmaraton 2019-ben került utoljára megrendezésre, a legnagyobb vidéki fesztiválként ismert, a korábbi években olyan világsztárokat, mint a Linkin Park, az Iron Maiden, Slash, a Motörhead, a Slayer, a Sum41, a Bring Me The Horizon vagy éppen a Depeche Mode is felvonultató Volt pedig tavaly búcsúzott, Sopronban idén már egy másik rendezvény, s csak hazai előadók várták a zenekedvelő közönséget.