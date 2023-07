Az egyéni és csapatversenyekben Zalát lenti, murakeresztúri, nagykanizsai, nagyrécsei és csonkahegyháti fiatalok képviselték. A viadalt csoportkör vezette fel, s az első két helyezettek jutottak a nyolcas főtáblákra. Ez vármegyénkből egyedül Orbán Flórának sikerült: a nagykanizsai Piarista-iskola növendéke az V-VI. korcsoportban, az igazolt versenyzők (A-kategória) küzdelmeiben megnyerte a maga négyesét. A Kanizsa Sörgyár SE tagja a folytatásba székesfehérvári ellenfelet legyőzve elődöntőbe került, ahol azonban szoros mérkőzésen kikapott egy budapesti riválistól. A bronzmérkőzésen régi nagy ellenfelével, a szegedi Hangai Flórával találkozott, aki ellen már 2:0-s szettelőnyben is volt, majd 2:1-nél több meccslabdája is akadt, ám ellenfele innen fordított és elvitte a 3. helyet.

– Már a csoportgyőzelem is szép eredmény volt Flórától az erős mezőnyben – értékelt Jakabfi Imre edző. – Nagyon közel volt a döntőbe kerülés, és pláne a bronzérem, de a negyedik hely is nagyon szép eredmény. A diákolimpia legerősebb, az ifjúsági bajnokságnak megfelelő kategóriájában a legjobb négy között lenni nem kis teljesítmény.