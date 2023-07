A hiánypótló program egy héten keresztül 8 és 16 óra között biztosította a gyerekek felügyeletét, foglalkoztatását. Idén a „Nálatok laknak-e állatok?” kérdés köré szerveződtek az események, így a tábor nyitásaként a reggeli ismerkedést és beszélgetést követően rögtön állati vendégeket fogadhattak, hiszen ellátogatott hozzájuk a T2 Kutyaiskola vezetője, Tislér Zoltán és önkéntesei, akik 9 kutyát hoztak. A gyerekeket lenyűgözte a találkozás a négylábúakkal, amelyek sok simogatást kaptak a fiataloktól.

- Ezután a galamboki Panka Lovardában tölthettünk egy gyönyörű napot - fogalmazott Győrfy Anikó, a kanizsai alapítvány kuratóriumi elnöke. - Az elején a lovaktól még vonakodó gyerekek is kedvet kaptak felülni a nyeregbe. Az állatok odaadó, önzetlen szeretete megérintette őket, szívesen töltötték idejüket a lovak közelében. Ezt követően kézműves-foglalkozásokkal folytatódott a tábor. Délelőtt a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ nyári kézműves játszóházában készítettünk fonálmadárkákat, délután pedig agyagoztunk Kovács István fazekasmesterrel.

Hozzátette: a folytatásban Hesz Hajnalka gyógypedagógus segítségével szedték össze tudásukat a gyerekek az állatokról, majd pedig csokikészítő foglalkozással édesítették meg a napjukat.

- A táborzárásra tapasztalataink szerint már általában elfáradnak, kimerülnek a gyerekek, ezért legózni, rajzolni és trambulinozni is lehetett - folytatta Győrfy Anikó. - De vendégeket is köszönthettünk az AUTIFI csoportból: Tar Lilla és Gál Milán autista fiatalok beszélgettek és osztották meg tapasztalataikat, hogy milyen stratégiákkal lehet megküzdeni az autizmus spektrumon. A gyerekek után a szülők is lehetőséget kaptak, hogy meghallgassák Lillát és Milánt, illetve rengeteg kérdést tettek fel nekik, melyek segítik a felnőtteket abban, hogy jobban megértsék az autista emberek gondolkodását, viselkedését. A szervezők és a visszajelzések alapján is nagyon jónak értékeljük a programot. Tartalmas egy hetet tölthettek el a gyerekek a szükségleteikhez igazodó környezetben. Nagyon jó lenne a jövőben is hasonló programokat szervezni, amikkel vidám és egyben a feltöltődést is szolgáló nyári élményekben lehet részük a fiataloknak.