Az ünnepi szentmisét Megyesi Ferenc érseki szertartó mutatta be Szalontai István pókaszepetki plébános és Kiss László, a Keszthely-zalaszentgróti kerület esperese, Hévíz plébánosa koncelebrálásával.

Szentbeszédében Megyesi Ferenc emlékeztetett: az ilyen napokon az anyaszentegyház búcsúnyerési lehetőséget biztosít mindannyiunk számára, vagyis: lehetőséget kapunk arra, hogy megszabaduljunk az ideig-óráig tartó szenvedéseinktől.

Mint mondta, Kristóf az utazók védőszentje, akinek alakjához, személyéhez számos történet kapcsolódik, az egyik például arról szól, ahogyan Jézust átsegítette a folyón.

Megyesi Ferenc: Nekünk újra és újra Istenre kell találnunk

Fotó: Halász Gábor

„Most, ha kinézünk a templomból, úgy is tűnhet: valamifajta motoros találkozón vagyunk. Eljöttünk ide, hogy együtt legyünk – közösségben, Jézussal”, fogalmazott Ferenc atya, aki szerint az Istennel való találkozás csak akkor lehetséges, ha emberekkel is találkozunk, s ez fordítva is igaz.

– Isten ott van mindannyiunk életében, akkor is, amikor ezt nem gondolnánk, vagy talán észre sem vesszük – jelentette ki Megyesi Ferenc. – Ám mindig érezzük a gondviselést, erre emlékeztet Szent Kristóf ünnepe is. Persze, nem a vasaknak, a közlekedési eszközöknek van szüksége az Úr áldására, hanem nekünk. S ez folyamatosan árad mindannyiunkra. E nap azt szolgálja, hogy jobban észrevegyük Isten működését, aki nem feltétlenül csodajeleken, véletlenek sorozatán keresztül, hanem lehet: emberek által ajándékoz meg bennünket.

Az ünnepi szentmisét Szalontai István, Megyesi Ferenc és Kiss László mutatta be a Szent Kristóf-kápolnában

Fotó: Halász Gábor

Az érseki szertartó kijelentette: mi a zarándokegyház tagjai vagyunk, s minden egyes nappal Istenhez kerülünk közelebb.

– Jézust azt ígérte, eljön az aratás ideje: a konkolyt elégetik, ám a búzát összegyűjtik. Mi pedig mindannyian búzaszemek vagyunk, akiket Krisztus vetett el, hogy termést hozzunk. A növekedés maga a földi zarándokutunk. A sátán persze mindent megtesz azért, hogy erről letérítsen bennünket, de nekünk újra és újra Istenre kell találnunk azokon az embertársainkon keresztül, akiket az Úr küldött hozzánk – mondta Megyesi Ferenc.

A szentmise után, a kápolna előtt, autókra, motorokra, kerékpárokra adták az Úr áldását a közreműködő atyák.