Néhány éven belül akár regionális szintű intézménnyé, kutatóközponttá is válhat az egy évvel ezelőtt átadott Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont. Magyarországon egyedülálló, német mintára továbbfejlesztett, kilenc egerszegi és környékbeli kis- és középvállalkozás közreműködésével létrejött pilot üzemcsarnok a középfokú gépészeti oktatás mellett teret enged az egyetemisták képzésének is, mondta a Zaol-podcast vendége, Nagy András, aki egyben a ZalaZONE Ipari Park hallgatói programjának instruktora is. Az igazgató szót ejtett arról, hogy miként válaszolnak a kor kihívásaira, hogyan telik egy napjuk a 1400 négyzetméter alapterületű, 300 főt befogadó képzőközpontban s kiderül továbbá, mi is az a hegesztő akadémia.