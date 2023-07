A két napos rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóját szombat délután tartották a felújított Salla Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. Köszöntőt Gyarmati Antal polgármester mondott, aki az elmúlt évek eseményire utalva úgy fogalmazott: Zalalövő közössége ismét összezárt a bajban, a széthúzás és az egymásra mutogatás helyett ezúttal is az összetartás és a közös megoldások keresése volt jellemző a közösségre, s a nehézségek ellenére a fejlesztések sem álltak le. Vigh László, a térség országgyűlési képviselője ugyancsak az elmúlt időszak beruházásait említve úgy fogalmazott, Zalalövő büszke lehet eredményeire, az ország helyzete kapcsán pedig arról beszélt, bár ellenállásokba is ütközünk, de jó irányba haladunk, hogy megőrizzük keresztény alapjainkat. Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke egyrészt az ünnep méltóságát méltatta, de szólt azokról a történelmi hagyományokról is, amelyek a római korig nyúlnak vissza, s egyben azt is kérte a jelenlévőktől, hogy támogassák a helyi önkormányzatot terveik megvalósításában.

A megnyitó ünnepség keretében adták át az önkormányzat általa alapított díjakat, kitüntetéseket is. Díszpolgári címet a zalalövői származású, de Budapesten élő Szabó Géza, a Dedesi Vendégház, a jelenleg legnagyobb befogadóképességű kereskedelmi szálláshely tulajdonosa kapott, aki nemcsak a helyi idegenforgalom alapjait teremtette meg, de a város legnagyobb patrónusaként adományaival rendszeresen támogatja a település rendezvényeit, jótékonysági akcióit. Zalalövő Város Szolgálatáért Díjat Németh Tibor alezredes vehetett át, aki a helyi rendőrőrs parancsnokaként 14 éven keresztül, 2023. április 30-ig szolgálta a város közlekedés- és közbiztonságát. Zalalövőért Ifjúsági Díjjal pedig a helyi alapfokú művészeti iskola növendékeiből alakult, jelenleg 13 fős Ezüstlile néptánccsoport művészeti és hagyományőrző tevékenységét ismerte el az önkormányzat.

Helyi hagyomány, hogy a város napja megnyitóján adják át a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület által szervezett borminősító bírálatát végző zsűri által kiválasztott borok készítőinek járó elismeréseket is. A város bora címet vörös kategóriában Kovács Gyula Zsolt, míg fehér kategóriában Galambos István nyerte el.