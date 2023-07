A beruházás elvégzéséhez az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek során a 300 millió forintos önerőhöz 640 millió forintos támogatást kapott. A tervezői és kivitelezői feladatokkal a Szabadics Zrt.-t és az Aquaprofit Zrt.-t bízták meg.

A cég projektvezetője, Farkas Lóránt a helyszínen elmondta: a két érintett területen azért vált szükségessé a hálózat rekonstrukciója, mert az elöregedett vezetékrendszer heti rendszerességgel meghibásodott, előfordult, hogy a csőtörések miatt az egész utca víz alá került.

A Szabadics Zrt. projektvezetője, Farkas Lóránt

Fotó: Szakony Attila

- A Teleki utcában, az északi és a déli oldalon egyaránt 800 méter gerincvezeték, illetve a rácsatlakozó vezetékek cseréje történik meg - fogalmazott. - Május végén kezdődött a tényleges kivitelezés, jelentős szakaszok már elkészültek irányított fúrással, aminek köszönhetően a külső forgalmi sávot nem kellett felbontani, hatékonyabb lett a kivitelezés. A vezetékek teljes egészében elkészültek, egyéb munkák még váratnak magukra. Ennek következményeképp csütörtökön éjjel 23 órától pénteken reggel 5 óráig az Eötvös tér keleti szakaszát, a körforgalomtól a Teleki utcai körforgalomig lezárjuk a forgalom elől. Ebben az időben felbontjuk az útburkolatot az út teljes szélességében és elvégezzük a rákötést az Eötvös tér irányába. Az útátvágást ideiglenesen helyreállítjuk és így a lezárás után a forgalom újra zavartalan lehet rajta.

Fotó: Szakony Attila

Farkas Lóránt részletezte a további munkákat is. Kiemelte: a víztoronynál az energetikai korszerűsítés részeként augusztus elején megtörténnek a nyomásfokozó szivattyúk cseréi, illetve "felélesztik" a teljes szakaszt. Az útalap helyreállítási munkái már zajlanak, várhatóan szintén augusztusban az aszfaltozás következik. A szeptemberi iskolakezdésre szeretnének átadni.

- Ezzel párhuzamosan készül a Platán sor ivóvíz-rekonstrukciós munkája - mondta a szakember. - Itt az északi oldalon 650 méter hosszban fektettünk le új csöveket, a bekötéscserék is száz százalékban megtörténtek. A nyugati oldalon ugyanez a helyzet, s itt is folyamatban van a burkolat útalapok helyreállítása, melynek aszfaltozási munkálatait augusztusra tervezzük, ahogyan a zöld területeket szintén rendbe tesszük. Ez azt is jelenti, hogy augusztusra a Platán sori beruházás elkészül, a projekt zárása szeptember 14-én a műszaki átadás-átvételi eljárással kezdődik, melynek lezárására egy hónap áll rendelkezésre. A munkánkat eddig nem akadályozta semmi, ezért a terveink szerint határidőre elkészülünk.