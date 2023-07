A nagykövetségek attaséinak mutatta be a ZalaZONE járműipari tesztpályán kialakított bázisát a Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem ZalaZONE-on meglévő innovációs ökoszisztémája vonzó lehet a külföldi vállalatok és kutatóintézetek számára is – hangsúlyozták a magyar nagykövetségek tudományos és technológiai attaséi azon a programon, amelyen az intézmény a járműipari tesztpálya által nyújtott lehetőségeket mutatta be számukra. A Széchenyi István Egyetem egyre bővülő infrastruktúrával rendelkezik a világ egyik legmodernebb járműipari tesztpályájának számító zalaegerszegi ZalaZONE-on, ahol az intézmény inkubációs, valamint szállásépülete már elkészült, az oktatási épület pedig épül. A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában lévő modern komplexum egyszerre számít képzési, kutatás-fejlesztési és innovációs központnak, ami számos vállalatnak, kutatóintézetnek lehet érdekes, az ő megszólításukban pedig nagy szerepet játszhatnak a hazánk külképviseletein dolgozó tudományos és technológiai attasék. Számukra rendezett programot az egyetem a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve a ZalaZONE-on, bemutatva az ottani lehetőségeket. Az eseményre a pekingi, az újdelhi, a szöuli, a tel-avivi, a tokiói, a moszkvai, a párizsi, a londoni, a berlini és a bécsi nagykövetséget, valamint a San Franciscó-i, a São Pauló-i, a stuttgarti, a müncheni és a New York-i főkonzulátust képviselve érkeztek szakdiplomaták. A Széchenyi-egyetem munkatársai az attaséknak nemcsak előadások során, hanem fizikai valóságában is bemutatták a tesztpálya járművek és drónok tesztelésére alkalmas moduljait, az intézmény épületeit. A vendégek emellett megismerkedhettek a Formula Student-versenysorozatban induló, a világ élvonalába tartozó hallgatói csapatokkal, az Arrabona Racing Teammel és a motorfejlesztő SZEngine Teammel is, amelynek tagjai éppen a ZalaZONE-on teszteltek a hamarosan kezdődő versenyszezonra.

Átadták a Kék Hullám Zászló strandminősítéseket, a keszthelyi strandok is jól szerepeltek a megmérettetésen

Az akciót 20. alkalommal hirdette meg a tó menti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség. Az évek óta kiemelkedően szereplő strandok jubileumi díjat is kaptak. 29 ötcsillagos és 14 négycsillagos minősítést ítéltek oda a bírák. A nyíltvízi strandokat június második felében keresték fel az ítészek. A part és a meder minősége mellett a vizesblokkok, az akadálymentesítés, a családbarát szolgáltatások és a környezetbarát szemlélet is fontos a strandbírálat során. A keszthelyi városi strand ötcsillagos minősítést kapott. A bírálók kiemelték többek között a sportolási lehetőségek széles skáláját, az árnyas fákat és a gyermekeseknek biztosított, napvitorlával árnyékolt lidós partszakaszt, s hogy a Balatonba érkező óriáscsúszdát is működtetnek. A város másik két minősített strandja, a Helikon és a Libás strand négy csillagot érdemelt ki. A díjátadót Csopakon tartották a közelmúltban. A jubileumi évben a Balatoni Szövetség létrehozta a www.kekhullamzaszlo.hu honlapot, melyen megtalálható az összes - a minősítésen részt vett- strand egy-egy aloldalon szolgáltatásokkal, belépőárakkal, nyitva tartással és fényképekkel. Az érdeklődők az új honlapon tájékozódhatnak arról is, hogy milyen programokon lehet részt venni a balatoni strandokon.

Rendkívül sikeres tanévet zárt a keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Babos Lajos igazgató emlékeztetett: a tanévet rekordnak számító, több mint ötszáz tanulóval indították, akik számos helyi, vármegyei, regionális, országos és nemzetközi versenyen, találkozón értek el jó, sok esetben kimagasló eredményt. A növendékek és tanárok, a zeneiskola művészeti együttesei hétről hétre gazdagították fellépésükkel a városi és környékbeli rendezvényeket, emelve azok színvonalát. Ősszel csatlakoztak a „Kulthajó” rendezvénysorozathoz, majd koncertet adtak a Festetics-kastély báltermében, a Kultúrpiknik projekt keretében, később a Balaton Színházban nagyszabású gálahangversennyel ünnepelték Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszerző 85. születésnapját. Decemberben pedig újra megrendezték hagyományos adventi zenés programjukat a Fő téri templomban. A tavasz kiemelkedő eseménye az volt, hogy márciusban pótolták a korábban elmaradt, a Bartók-emlékévhez kapcsolódó koncertet, amelynek helyszíne már a megújult, esztétikus hangversenyterem volt.

Titkok, ízek, szerelmek címmel indultak nyári séták Zalaegerszegen

A Tourinform iroda kezdeményezésének segítségével négy különböző tematika mentén ismerkedhetnek meg az érdeklődők a várossal. Tódor Tamás idegenvezető, a séták történeteinek mesélője titokzatos, mulatságos, időnként pikáns, olykor botrányos zalai legendákat oszt meg a séták során a vendégekkel. A városnéző programok résztvevői csupán néhány száz métert gyalogolnak, de a gondosan válogatott témák és érdekes helyi történetek segítségével az időben több száz évet is utazhatnak. A vezetett sétáknak a Zalaegerszegen nyaralókon kívül gyakori vendégei a városból elszármazottak és azok a régi katonák is, akik a városban töltötték szolgálatukat. A séták tartalmi összeállításához a Zalai Hírlap archívuma is hozzájárult.

Elismerések, kitüntetések a Semmelweis-napon Hévízen

A Dr. Moll Károly érdemérmet dr. Békefi Ferenc nyugalmazott főorvos, a Dr. Strecker Ottó érdemérmet Tatár Attiláné pénzügyi osztályvezető kapta a hévízi kórház Semmeweis-napi ünnepségén. A tó partján tartott rendezvényen emellett 10 főigazgatói dicséretet, elismerő és jubileumi okleveleket, illetve a MESZK kitüntetését is átadták. A jutalmazott kollégáknak dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna főigazgató, dr. Kránitz Ágota orvos-, Kiss Csaba gazdasági és Preiner Ildikó ápolási igazgató nyújtotta át az elismerést. A programot állófogadás és közös játék zárta. A hévízi Semmelweis-napon Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról is beszélt, július 1-jétől közvetlenül az Országos Kórházi Főigazgatóság alá tartozik a hévízi intézmény, amelytől azt várják: még dinamikusabb, eredményesebb és hatékonyabb lesz a működése.

Megújul Zalaegerszegen a Bethlen Gábor utca járdája

A Kinizsi Pál utca és Bíró Márton utca közötti szakaszon, a déli oldalon végzik majd a munkát, közölte szerdán a polgármesteri hivatal. A felújítási munkák július 17-én, hétfőn 8 órakor kezdődnek. A kivitelezés a járda teljes pályaszerkezetét érinti, ezért a gyalogos forgalom az adott szakaszon, a felújítás várhatóan 3 hete alatt nem biztosítható, a gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek. A felújítás autókijárókat is érint, melyek korlátozottan használhatók a munkavégzés alatt. A hivatal kéri a lakosság, az ingatlantulajdonosok és a közlekedők türelmét és megértését.