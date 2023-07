Állatok között táboroztak az autista fiatalok Nagykanizsán

A nagykanizsai Alapítvány az Autista Gyermekekért idén az érdi Szikra Tehetséggondozó Egyesülettel együttműködve szervezte meg nyári táborát autista gyerekek számára. A hiánypótló program egy héten keresztül 8 és 16 óra között biztosította a gyerekek felügyeletét, foglalkoztatását. Idén a „Nálatok laknak-e állatok?” kérdés köré szerveződtek az események, így a tábor nyitásaként a reggeli ismerkedést és beszélgetést követően rögtön állati vendégeket fogadhattak, hiszen ellátogatott hozzájuk a T2 Kutyaiskola vezetője, Tislér Zoltán és önkéntesei, akik 9 kutyát hoztak. A gyerekeket lenyűgözte a találkozás a négylábúakkal, amelyek sok simogatást kaptak a fiataloktól. Ezután a galamboki Panka Lovardában tölthettek egy napot. Az állatok odaadó, önzetlen szeretete megérintette őket, szívesen töltötték idejüket a lovak közelében. A szervezők és a visszajelzések alapján is nagyon jónak értékelték a programot. Tartalmas egy hetet tölthettek a szükségleteikhez igazodó környezetben. Nagyon jó lenne a jövőben is hasonló programokat szervezni, amikkel vidám és egyben a feltöltődést is szolgáló nyári élményekben lehet részük a fiataloknak, fogalmazott az alapítvány.

Elkészültek az új hidak és bontják a régieket a Gébárti-tónál

Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg Zalaegerszegen, a Gébárti-tó környékén, ezek közé tartozik a legújabb, a tavat mindkét ágon körbesétálhatóvá tevő új hidak, tájékoztatott a közösségi médiában Balaicz Zoltán polgármester. A keleti ágon az új híd 72 méter hosszú és közvilágítással is rendelkezik. Ezzel együtt a régi híd bontása elkezdődött. A nyugati ágon eddig nem volt híd, a most megépült szerkezet 66 méter hosszú. Mindkét híd 2,5 méter széles. Készült továbbá egy pihenőstég, egy csónakkölcsönző, egy vizesblokk és egy csónakkölcsönző stég is. Múlt héten lezajlott a műszaki átadás-átvétel, illetve a működési engedélyt kiadó budapesti Hajózási Hatóság tartott szemlét, írja a polgármester. A nagyjából egy hónapos hatósági engedélyezési eljárás ezzel elindult, az úszóművek lajstromszámot fognak kapni, augusztus végére pedig megkaphatják a budapesti Hajózási Hatóságtól a végleges használatbavételi engedélyt. Addig próbaüzem van érvényben. A napokban az éjjel is működő biztonsági kamerák is a helyükre kerülnek, hiszen néhány nap elég volt ahhoz, hogy néhányan összetörjék a táblákat, megrongáltak egy lámpát, csavarokat lazítottak meg a stégen - fogalmazott Balaicz Zoltán a bejegyzésben.

A drámapedagógus folyamatosan táboroztat, a tervek szerint Zalaegerszegen is

Az önfeledt játék lehetőségét kínálják azok a táborok és szünidei programok, melyeket - mások mellett - Zalában a nyár folyamán Ecsedi Csenge drámapedagógus vezet. Az éppen Zalaegerszegen tartózkodó színházrendező a nyarat végigtanítja, Budapesten már táboroztatott, Nován július 31-től augusztus 4-ig foglalkozik fiatalokkal. A tematika többnyire hasonló. Általában a legfontosabbal, a drámajátékokkal indítanak. Ezek Ecsedi Csenge szerint elengedhetetlenek ahhoz, hogy a résztvevők felszabaduljanak. A pandémia óta érezhető, hogy a gyerekek a közösségi eseményekbe sokkal visszafogottabban kapcsolódnak be. A színházi nevelés eszköztára azonban képes arra, hogy ellazítsa őket. Ami külön érdekességnek számít, hogy a kisdiákok az ötnapos kurzusok során olyan élményekhez jutnak, melyekben amúgy nehezen vagy ritkán lenne részük. Bepillanthatnak például az előadás- és a díszletkészítés folyamatába. A jeleneteket nekik kell alakítaniuk, közben improvizálhatnak. Míg dolgoznak, szinte észrevétlenül olyan feladatokat oldanak meg, melyek a kreativitást, a fantáziát és a mozgáskoordinációt fejlesztik. A drámapedagógus egyébként Zalaegerszegen is igyekszik megteremteni a lehetőséget, hogy kicsikkel foglalkozzon. A Kollázs Kulturális Egyesület ugyanis – melynek elnökeként tevékenykedik - nyári színjátszó napközit tervez 7 és 12 éves kor közötti kisdiákoknak. A kínálatban színjátszó és drámapedagógiai játékok, valamint kézműves foglalkozások szerepelnek.

Világtalálkozóval zárta az évadot a Griff Bábszínház

A világjárvány utáni “mélységből” sikerült felemelkedni, a nézők visszatértek a bábszínházba. Röviden így lehetne jellemezni a 20 éve alapított, és idén Pro Urbe Zalaegerszeg címmel kitüntetett Griff Bábszínház elmúlt évadát. Az eladott 3654 bérlet, a lejátszott 260 előadás a Covid előtti időszakhoz mérhető már. Ez már közeli az ideális állapothoz, a próbákra, a felkészülésre jut idő, és sokkal több előadást már nem is tudnának közönség elé állítani, fogalmazta meg Bartal Kiss Rita művészeti vezető. Az elmúlt évadban az öt új darab, bemutató mellett a Széttáncolt cipellők, a Bolond Mesék, a Csalóka Péter is műsoron maradt. A tervezést komolyan nehezítette az energiaválság miatti bizonytalanság. Szücs István igazgató úgy látja, sikeres volt szakmai szempontból és a látogatottságot tekintve egyaránt az elmúlt évad, aminek megkoronázásának is tekinthető a Bábművészeti világtalálkozó, amiből Zalaegerszeg bőségesen részesedett. Négy hétvégén, hat napon át három tucat produkciót láthatott a közönség, a legtöbbet a három nyugat-dunántúli helyszín közül. A nyári hetek sem telnek csak pihenéssel. A griffesek eljutnak egyebek mellett a győri Győrköcök és a veszprémi Kabóciádék fesztiválra, interaktív játékterükkel is több helyen találkozhat a közönség.