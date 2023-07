Pusztai Melinda Alexandra kuratóriumi elnök – aki idestova 15 éve segít a rászorulókon, s most már nemcsak Gyenesdiáson, illetve Zalában, hanem szerte az országban – tavaly szervezett először ilyen találkozót, hogy összehozza a nagylelkű adományozókat és azokat, akik támaszra szorulnak. Utóbbiak számára ez a nap egyfajta ajándék – sok-sok programmal, élménnyel, vendéglátással. A többiek pedig a becsületkasszákat használva támogathatták a civil közösség jószolgálati munkáját.

Hajdu László bűvész műsorába bevonta a közönséget is

Fotó: Péter B. Árpád

A jó hangulatú napon – mások mellett – Zuggó József LádaVasútja, Galambos Fecó és Hajdu László bűvész, valamint egy kutyás bemutató szórakoztatta az egybegyűlteket, emellett rally kocsikon is bejárhatták a környéket az extrémebb élményekre vágyók.

– Lehet, hogy picivel kevesebb vagyunk, mint tavaly, de a célom az volt, hogy a rászorultak, akik támogatásunkkal eljöttek például Tardosról vagy akár Pécsről is, jól érezzék magukat – mondta Pusztai Melinda Alexandra. – S ez szemmel láthatóan sikerült. Programunkba becsatlakoztak azok is, akik „csak” sétálni, kikapcsolódni érkeztek a Nagymezőre, ám megragadta őket a hangulat.

A LádaVasút ezúttal is vonzó élményt jelentett a lurkóknak

Fotó: Péter B. Árpád

Az Egész évben adni jó Alapítvány első embere az összegyűlt adományokból óvoda- és iskolakezdésre ad majd segítséget védenceinek. Tavaly negyven családot támogatott a rendezvény bevételéből.

Pusztai Melinda Alexandra arról is beszélt, akik eddig nem ismerték a szervezet munkáját, nyitottan közelítenek, érdeklődők, s aki szeretné, azzal a következő napokban, hetekben akár találkozik is, hogy bemutassa az alapítvány mindennapjait, küldetését, tevékenységét. Közülük többen már most jelezték: a jövőben szeretnék segíteni, támogatni ezt a humánus missziót.