Szabó Tamás, Galambok polgármestere elmondta, hogy a ma már hagyományosnak tekinthető helyi szörpverseny ötlete 2020-ban fogant meg, előzménye, hogy a szokásos borverseny megtartásakor a helyi lányok, asszonyok jelezték, hogy ha már a férfiak készítette borokat, pálinkákat mustrálják, akkor számukra is szervezzenek hasonló eseményt és mivel ők a házi szörpök készítésével foglalatoskodnak, legyen ezeknek is minősítője. Így kezdődött a galamboki szörpverseny története, melynek aztán akkora sikere lett, hogy évről évre megrendezik.

A versenyre házi gyümölcs-, illetve gyógynövényszörpökkel lehetett nevezni. Ez alkalommal 21 minta érkezett, ebből hatot készítettek gyógynövényekből, illetve neveztek egy meggy-menta ízű variációval, mely olyan finom volt, hogy készítője elnyerte vele a különdíjat.

– Összesen 14-en jelentkeztek, volt, aki több mintával, nemcsak galambokiak, hanem környékbeliek is, az ő figyelmüket is felkeltette ez a kezdeményezés – jelezte Szabó Tamás. – A verseny végeztével az érdeklődők meg is kóstolhatták a szörpöket.

A polgármester hozzátette: a versenyre érkezett nevezések száma mutatja, hogy a szörpkészítés ma is szokás a családoknál, ennek egyik oka lehet, hogy drágábbak a készen vásárolható termékek, illetve, hogy egyre többen odafigyelnek arra, hogy természetes, tartósítószer-mentes élelmiszereket fogyasszanak.

Helyezések:

Gyógynövény szörp kategória:

I. helyezett Gergely Lászlóné, bodza

II. helyezett Szabó Jana Szofia, citromfű menta

III. helyezett Németh Noémi, borsmenta

Gyümölcs szörp kategória:

I. helyezett Szabó Imréné, málna

II. helyezett Gergely Lászlóné, eper

III. helyezett Mátés Réka, feketeszeder

Különdíj: Gerencsérné Kovács Mónika, mentás meggy