A rend Remete Szent Pálról kapta nevét, s a 13. században Özséb kanonok alapította. Elöljárói a kezdeti időszak után a középkori Magyarország különböző pontjain létesítettek kolostorokat. A történelmi Zala vármegyében több helyen is jelen voltak. Soraikban számos jeles személyiséget tartottak nyilván, köztük Ányos Pált, Virág Benedeket és Verseghy Ferencet. Badacsonyi Lajos 2010-ben családi indíttatásra és egy földhivatali bejegyzés kapcsán kezdett utánajárni annak, hol állhatott egykor Zalacsány-Örvényeshegyen a pálos kolostor. A múzeumban és a könyvtárban tett látogatásai során fokozatosan jutott a szükséges információk birtokába. Mint kiderült, az örményesi – régen ugyanis így nevezték - kolostor történetét 1378-tól jelzik hiteles források.

Létrejötte azonban ennél korábbra tehető. Maradványainak felkutatása a Göcseji Múzeum régészeinek irányításával a talajradaros felderítés után kezdődött, s ma már tökéletesen lehet látni az alapfalakat, illetve több tárgy és eszköz is előkerült a föld mélyéből. A leletek között faragott kövek, vasszegek, emberi csontok, pénzérmék is vannak. Az eredmények közé sorolják azt is, hogy közben a szerzetesrend pécsi központjával sikerült felvenniük a kapcsolatot. 2017-től minden évben szentmisét tartanak, amit mindig a pálosok magyarországi tartományfőnöke celebrál. Badacsonyi Lajos hangsúlyozta, hogy a 17 országban jelenlévő rend számos elemmel gyarapította az egyetemes és a magyar kultúrkincset. Egyben reményét fejezte ki, hogy a feltárás után nemcsak a szerzetesek relikviái látnak napvilágot, hanem az általuk képviselt szellemiség is újra teret nyer. Az esemény zárásaként levetítették azt a filmet, mely a Válluson és Örvényeshegyen folyó ásatásokat mutatja be.