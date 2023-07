- A nyári intenzív tanfolyamaink nagyon népszerűek – mondta el érdeklődésünkre Miha Márta, a KATEDRA Zalaegerszeg ügyvezetője. A némettanár szerint a nyelvvizsga ebben az időszakban elsősorban a diákságnak, főleg a középiskolásoknak szól. Ilyenkor nincs rajtuk az év közbeni nagy nyomás, egész nap ráérnek. Többen online formában csatlakoznak egy-egy órához. Augusztusi TELC és ÖSD nyelvvizsgájukra sokan készülnek. A fiatalok jó alapokkal érkeznek, de a nyelvtanár úgy véli, nyelvtani szempontból biztosabbak, inkább a beszédet kell fejleszteni. Erre ideális a kiscsoportos vagy egyéni forma, ahol a diákokban rejlő tehetség kibontakoztatására elegendő idő jut. Előfordul az is, hogy cégek küldik az iskolába munkatársaikat, bár ez most a szabadságolás miatt kevésbé jellemző. Megmozdulnak a munkavállalók is, akik esetenként egy nyelvvizsga birtokában döntenek úgy, hogy felfrissítik tudásukat. Akad, aki egy állásinterjú előtt határozza el, hogy a beszédkészségét a meghallgatásra feltuningolja. Erre szükség van, hiszen a szakember arra figyelmeztet, a nyelvtudás idővel megkopik, így karbantartásán folyamatosan dolgozni kell.

S hogyan lásson munkához az, aki az alapokról kezd? Miha Márta azt tanácsolja, helyezzen nagy hangsúlyt a beszédre, csoportban vagy egyéni formában párbeszédekkel próbálja használni a nyelvet. Kellenek persze a nyelvkönyvek is, hogy helyesen szólaljon meg. Ami a ráfordított időt illeti, a tolmács, szakfordító véleménye az, hogy egy erős, biztos, alapfokú nyelvtudást heti négy órás tanfolyammal 2x2 órában egy év alatt el lehet érni. Nyelvvizsgák esetében például a felsőfokú bizonyítványok megszerzéséhez már 3-4 év szükséges. Persze egyénenként más, hogy ki mennyire lesz eredményes nyelvtanuló. Vannak, akik könnyebben beszélnek, a csendesebb diákok viszont sokszor írásban jók. A gátlások leküzdését segítheti a tanár személyisége, vagy az a helyi gyakorlat, hogy a tudásszint mellett karakterek szerint is összeillő csoportokat alakítanak ki. Egyik diákjuk Grósz-Kernya Nándor azért jelentkezett különórára, hogy megfelelő nyelvtantudásra tegyen szert. Mint a fiatalember elmondta, kisgyermekként huzamosabb ideig élt édesanyjával Bajorországban, ahol meglehetősen nagy lett a szókincse, ám a nyelvtani rendszer tudatos felépítése hiányzott. Mire ez megtörtént volna, már hazaköltöztek. Az anyanyelvi környezetben Nándor tudatába bizonyos mondatok használata beépült, s ma is zsigerből válaszol a feltett kérdésekre. Az élő beszéd tehát jól megy, ám amikor levelet kell írnia, elbizonytalanodik, ezért szeretné átlátni a nyelv rendszerét. Jónak tartja, hogy személyre szabottan fejlődhet, s hogy a lehetőség helyben van. Az ÖSD C1 nyelvvizsga megszerzésével önmagának is szeretne bizonyítani, egyébként pedig úgy gondolja, napjainkban elengedhetetlen a nyelvvizsga ahhoz, hogy boldoguljunk az életben.