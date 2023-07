A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény épületében tartott ünnepségen a keszthelyi Premontrei-iskola fiatal ápolótanulói is részt vettek, közülük Németh Lili dallal kedveskedett a jelenlévőknek.

Semmelweis Ignácról Remeténé Kakuk Tímea vezető gondozó beszélt, s az „anyák megmentőjének” munkásságát méltatta Varga András intézményvezető is. Papp Gábor polgármester az egészségügyben dolgozók nehéz, elhivatottságot követelő munkáját emelte ki, hangsúlyozva: különösen fontosak az ünnepnapok, kivált azok, amelyeken „azokat az embereket köszöntjük, akik értünk, az életünkért dolgoznak: legyenek tűzoltók, mentők, rendőrök, egészségügyben dolgozók”.

– A Semmelweis-napon nem egyszerűen egy hivatásnak adunk tiszteletet, hanem az önök által végzett munka rendkívüliségének is – folytatta a városvezető –, amihez a szív, a szorgalom és a tudás hármasa nélkülözhetetlen. Munkájuk mindig embert próbáló, de az elmúlt időszak megtanított arra, hogy a békés hétköznapokat egy pillanat alatt kihívásokkal teli helyzetek válthatják fel. Megtanultuk, hogyan kell a pillanatról pillanatra változó eljárásrendeknek megfelelni, beöltözni, a járvány lecsengését követően pedig egy fenyegető háború árnyékában, a gazdasági és energiaválság közepette rugalmasan azonnali döntéseket hozni.

„A veszélyek korát éljük”. Hévíz egészségügyi ellátásában dolgozók, hátul középen Papp Gábor (Fotó: ZH)

Papp Gábor azt mondta: a veszélyek korát éljük, amelyben továbbra is nagy szükség van az egészségügyben dolgozók munkájára, tudására, kitartására. Leszögezte: a problémák ellenére örömteli, hogy az alapellátásban és a szakdolgozók esetében is megkezdődött a bérfejlesztés, s folytatódik az intenzív béremelés az orvosok körében. A polgármester jelezte: „az erkölcsi megbecsülés nagyon fontos, de az anyagi megbecsülésnek is nyomatékot kell adni”, s ez most megtörténik.