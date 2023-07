A Helikon TC a teniszsport régi szereplője, pályáin számos versenyt rendeztek az elmúlt évtizedekben. A rekonstrukció viszont elkerülhetetlenné vált, és ezt a felújított és tavaly átadott Hotel Helikon tulajdonosai, valamint a Magyar Tenisz Szövetség is támogatta. Ám nem túlzás azt mondani: a beruházás során teljesen új létesítmény jött létre.

Az ünnepélyes átadáson Csere András, a Hotel Helikon ügyvezető-igazgatója ismertette a létesítmény paramétereit, megemlítve, hogy a Helikon Teniszcentrum multifunkciós és rekreációs központ is, mely a szálloda vendégeinek és Keszthely lakosságának nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A megújuló energiát használó klubház mellett hat salakos pálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére, míg a gyerekeknek játszótér és mászófal kínál kikapcsolódást.

Suhajda-Molnár Anikó, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott: mindig hálás feladat egy új fejlesztést átadni, főleg olyat, amely a magyar turizmus számára is előnyös. Elmondta: az idegenforgalomban az idei első hat hónap két százalékkal kedvezőbb mutatókat hozott az elmúlt év hasonló időszakával összehasonlítva. Keszthely a hatodik legnépszerűbb célpont a Balatont tekintve, az új teniszcentrum révén pedig most már nemzetközi versenyeknek is kiemelkedő célpontja lehet.

Hat salakos pálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére a Hotel Helikon szomszédságában

Fotó: Halász Gábor

Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere párhuzamot vont a friss wimbledoni győztes spanyol Carlos Alcaraz sikerével. Mint mondta: a 20 éves spanyol a teniszsporton belül új korszakot is nyitott, ahogyan a Helikon Teniszcentrum létrejötte is új korszak kezdete lehet. Felidézte, hogy Keszthelyen 1898-tól létezik teniszélet, amikor az első pályákat megépítették a településen. Kiemelte: nemcsak az elit, hanem bárki használhatta ezeket a pályákat. Büszkék arra, hogy ez az új létesítmény megvalósult, Manninger Jenő polgármester nevében pedig köszönetet mondott Lázár János építési és beruházási miniszternek, a Magyar Tenisz Szövetség elnökének, hiszen az MTSZ is támogatta a létesítmény létrejöttét.

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a térség szempontjából is fontos eseménynek nevezte az ünnepélyes avatást. A Balaton szempontjából ikonikus hotel a tulajdonosoknak hála a mai kor követelményeinek megfelelően újult meg. A Balaton és Keszthely történelméhez pedig hozzátartozik a tenisz és most már ugyanaz a minőség várja a teniszpályán is a vendégeket, mint a szállodában. Köszönetet mondott azoknak, akik révén ez az új teniszcentrum megvalósulhatott.

Csepreghy Nándor építési és közlekedési miniszterhelyettes Lázár János nevében is köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta: a kormány számára a vidékfejlesztés kiemelt terület. Az elmúlt 12-13 évben léptéket váltottak ebben és több esetben is évtizedes lemaradást hoztak be sikerrel. Nem csak a fővárosban gondolkodva, 2010 óta 28 ezer milliárd forint jutott vidékfejlesztésre. A miniszterhelyettes úgy fogalmazott: ma már nem jelent hátrányt vidéken élni. A Helikon Teniszcentrumot is kivitelező WHB Groupot és annak tulajdonosát, Paár Attilát a kormány szövetségesének nevezte.

A beszédek elhangzása után az ünnepség résztvevői bejárták az új teniszcentrumot, mely a remények szerint a teniszéletnek és a versenytenisznek is új lendületet adhat Keszthelyen.