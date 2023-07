E napon a vendégek szemügyre vehettek például működő gőzgépeket, veterán traktorokat, láthattak gőzekés szántás-, illetve drónbemutatót, emellett volt kézműves foglalkozás és szakmai előadás is, betöltve az élménygazdaság szinte minden négyzetméterét. A szervezők a programot ezúttal a múlt és a jövő találkozásának jegyében hirdették meg.

Rajnai Virág Éva, a kiállítóhely vezetője lapunknak arról is beszélt, több mint 15 éves hagyománya van a géptalálkozónak, amely a major egyik kiemelt érdeklődésre számot tartó eseménye. Ezt idén a MATE Georgikon campusával közösen hívták életre. Ezúttal is az ország minden tájáról érkeztek ide a veterán gépek gyűjtői és szerelmesei, akik a látogatókkal együtt a legújabb mezőgazdasági technológiákkal is megismerkedhettek. A szervezők a gyermekes családokra is gondoltak, az ő kikapcsolódásukat kincskereső játék, kézműves foglalkozás és makettbemutató szolgálta.

A legfiatalabbak is kipróbálhatták a korabeli mezőgazdasági eszközöket

Fotó: Péter Béla Árpád

Rajnai Virág Éva kiemelte: az utóbbi évek fejlesztései révén új kiállítások, látványtárak nyíltak a kiállítóhelyen, amelynek rendezvényeire egyre többen kíváncsiak, nagy érdeklődés övezi múzeumpedagógiai foglalkozásaikat is, nyári táboraik pedig már tavasszal beteltek, s mind többen akadnak, akik a majorban tartják családi rendezvényeiket.

A gőzeke működés közben. A két gépet közelről is megismerhették a látogatók

Fotó: Péter Béla Árpád

Az élményekben gazdag nap egyik legtöbbeket vonzó programja a kétgépes gőzekés szántásbemutató volt, amelyben értő szakembergárda működött közre: Vajda Ferenc, Kókai Károly, Nyárádi Zoltán, Bencsik Barnabás, Babina László, Kovács Tibor, Schweighardt József és Kiss Noémi.

Fotó: Péter Béla Árpád

Ez a két, 1910-ben Angliában készült gép utoljára 1960-ban Zsadányban dolgozott, majd a Vajdahunyadvárban volt látható, ahonnan Keszthelyre került a két kuriózum, ahol felújították, „talpra állították” azokat.

A családok a kiállítóhely minden pontján találkozhattak érdekességekkel

Fotó: Péter Béla Árpád

Az 1920-as, 30-as években négyszáz pár gőzekerendszer működött Magyarországon, ma már ez az egyetlen, egész Közép-Európában, mesélték lapunknak a szakemberek, hozzátéve: ezek külön-külön nem tudnak szántani, a munkához mind a kettő szükséges. Ezért is volt különleges e bemutató, amely nagyon sok érdeklődőt vonzott szombaton délután a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely élménygazdaságába.